Padre de David dice no habrá honras fúnebres hasta no se esclarezca el caso de su hijo

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

Vestidos de negro, con velas encendidas y diversas consignas, decenas de familiares, amigos y allegados de David de los Santos, se encuentran apostados este miércoles en la explanada de la plaza comercial Ágora Mall, en protesta tras la muerte del joven, residente en Los Alcarrizos.

“Deja ya de asesinar Policía Nacional. Una banda Criminal Policía Nacional”, gritan AL unísonos los manifestantes.

César Ozuna, padre de David de los Santos pidió que se les diera explicaciones sobre el altercado que tuvo con con una mujer y las circunstancias en que se produjo, acción que habría provocado el joven fuera detenido solicitando, además, se informe lo que pasó “desde el principio hasta el final.

“Yo no voy hacer nueve días hasta que este caso no se esclarezca, no habrá nueve días ni tampoco misa hasta que este caso no se esclarezca”, dijo Ozuna.

Familiares y amigos de David han hablado con los diferentes medios de comunicación que se encuentran en el lugar, negando la versión policial de que era una persona violenta.

El fallecimiento del joven ha provocado rechazo en la sociedad, incluyendo el presidente de la República, Luis Abinader, quien también expresó su consternación a través de un par de tuits.

“Como en otros casos, cuyos responsables están sometidos y encarcelados, le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quien o quienes sean los responsables”, escribió.

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional han informado que investigan las circunstancias en que este joven recibió los golpes que le produjeron la muerte, cuando estaba detenido en el destacamento policial del Ensanche Naco.

De acuerdo al acta de defunción, la muerte de David de los Santos se trató de un homicidio al recibir trauma contuso craneoencefálico severo. El Ministerio Público ha indicado que investigan la muerte “como una muerte de etiología médico legal homicida”.

Asimismo, la Policía Nacional ha informado que no sólo están investigando a los agentes policiales que estaban en el destacamento, sino también a cuatro presos que fueron detenidos junto al fallecido.