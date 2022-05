“David construyó casa que no le dio tiempo a disfrutar”

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

En una casita pintada de blanco con ventanas de cristal guardadas por unas barras metálicas y un zinc que las recubre, llora su gente la partida de David de los Santos Correa.

“Davicito”, como era llamado por sus seres queridos, nació en el seno de una familia creyente en Dios, siempre tuvo como meta salir hacia adelante, lo cual hace poco logró haciéndose profesional en Educación mención Física en la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), tras largo tiempo trabajando en un call center y ahorrando hace justo dos meses le terminó la casa de sus sueños a su madre Rosa Correa.

Rosa correa y Juan de los Santos son padres embargados por la pena, tan estridente es su llanto que Rosa dentro de las pocas palabras que salen de su boca, la frase que activó los sentimientos de todos fue “construyó una casa que no le dio tiempo a disfrutar”.

“Él siempre decía que su sueño era hacerle una casa a su mamá y ponerla bien, incluso hace como dos días le hizo una compra y le llenó la nevera, quería progresar para salir del barrio y no le dieron tiempo a eso, no lo dejaron salir”, expresó Lerian Contreras, el mejor amigo de David.

Las hermanas del hoy fenecido, Suheidys y Rosalis Correa, en medio del dolor han salido a defender y luchar por la memoria de su hermano menor.

“Mi hermano salió de aquí muy bien el miércoles y luego me lo entregaron en esa condición, la muerte de mi hermano no se puede quedar impune como se quedan muchas, nunca había presentado nada con la justicia, estamos destrozados totalmente, ¡mi hermanito, ya no podemos con este dolor! David era un muchacho sano aquí todo el mundo lo puede decir, cumplió su propósito de hacerle la casa a mami y mira cómo me lo mataron a golpes, murió deshidratado, lo torturaron, no le funcionaron ni los riñones, ni lo pulmones y ellos lo detuvieron bien”, entre lágrimas de desolación narró Suheidys.

Buscando la casa donde residía David, los periodistas vislumbraron una larga fila de vecinos que se daba cita y esperaba para darles las condolencias a los padres desolados por la tragedia que ha tocado su puerta.

Entre murmullos de sus allegados y comerciantes del sector de Los Alcarrizos del barrio Los Americanos, todos hablaban bondades y expresiones de aliento sobre David. La indignación de la comunidad que le vio nacer y crecer es palpable y evidente.

“No fue a un perro que mataron. Ahí mataron el futuro, a un profesor, un hermano y un hijo excepcional; eso me ha dolido como si fuese uno de mis hijos”, expresó María Sena.

El entorno donde se desarrollaba David se podía observar en total solemnidad donde desde quien se encarga de recibir en la puerta hasta los que trabajaron codo a codo con él.

Adhanie Bonilla y Franklin Duarte, ambos compañeros de labores de David y otros miembros más del personal del Call Center, la palabra indignación les queda corta para todo lo que expresaron.

“David ha sido mi compañero de trabajo desde hace tres años, una persona con la que yo compartía a diario. Lamentablemente, no merecía morir de esa manera, fue un abuso de la Policía y quiero que se haga justicia”, manifestó Bonilla.

Mientras que Franklin Duarte, con quien compartía departamento considero que “ha sido una pérdida muy grande, más para nosotros que estábamos con él a diario y que fue muy especial con nosotros. Era una persona que siempre se encargaba de hacernos sentir activos y felices, recuerdo que siempre que uno llegaba tenía el café listo, siempre hacía que las personas se sintieran alegres, contentas y positivas. Era una persona bastante alegre”.

Los hechos

Lo que expresan sus consanguíneos es que a las 3:00 de la tarde del miércoles 25 de abril David salió de su hogar y a las 6:00 del mismo día fue detenido en Ágora Mall, porque supuestamente había tenido un altercado verbal con una mujer, personas aseguran haber visto al joven siendo apresado por la Policía del destacamento de Naco.

Luego estuvo bajo las manos de las autoridades policiales hasta las 8:00 de la mañana del jueves 26 de abril, donde fue trasladado por el personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y custodiado por una patrulla al Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello.

“Los mismos que estaban en el destacamento nos dijeron que él (David) llegó bien y tranquilo”, añadió Lerian Castro.

En la madrugada del jueves, por primera vez la familia obtiene acceso a la información de donde se encontraba David, ya que en el Destacamento de Naco se le había dicho que este continuaba allí cuando se encontraba ingresado en el hospital.

“Ellos nos mintieron, nos estaban envolviendo, nos decían cuando fuimos que David no se encontraba ahí porque le había “subido la presión”, sobre la marcha quienes están ahí comenzaron a mencionar unos golpes, cuando llega el comandante Frías del lugar dice que nos lo entregan con la salvedad de que ellos (la Policía) no le han puesto la mano”, destacó Castro.

Llegando incluso a decir que David se había “provocado” esos “golpecitos” como fueron calificados por las autoridades.

Una corazonada de Suheidy y Lerian los llevó a ir al Moscoso Puello para ver en qué condiciones estaba David, su sorpresa fue que al llegar se encontraba inconsciente, semidesnudo, con traumas, quemaduras en genitales y manos, sus labios partidos y con las esposas enterradas. “Buscándolo camilla por camilla así fue que dimos con David, no le había hecho ni una tomografía, lo dejaron con orina y heces fecales encima, estaba masacrado y sin recibir atenciones médicas, al ver nosotros todo eso hicimos las gestiones de llevarlo al Darío Contreras, hoy David está en la morgue todo bajo la excusa de que “ese muchacho se revolteó en la celda”, dijo Lerian.

SEPA MÁS

Rosalba Ramos

La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó anoche por Twitter que, aunque está en licencia post parto, “me ha consternado enterarme de la muerte de David de los Santos mientras estaba bajo detención de la Policía. La Fiscalía del Distrito Nacional asumirá la investigación para esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades y actuar como manda la ley”.

Aparte de la declaración de la fiscal Ramos, la Procuraduría emitió una nota de prensa diciendo que “estamos abordando el caso como un homicidio por las múltiples lesiones contusas que presenta el cuerpo de la víctima, incluyendo lesiones por esposas en ambas muñecas”, indicó Kelvyn Colón, fiscal interino del Distrito Nacional.

Agrega que se trata de una muerte de etiología médico legal homicida”, el caso de David de los Santos en el destacamento policial de Naco.