Acta de defunción de David de los Santos dice que se trató de un homicidio

Lourdes Aponte

Santo Domingo, R.D

El Certificado de defunción de David de los Santos, el joven que fue llevado detenido al destacamento policial del Ensanche Naco, establece que se trató de un homicidio al recibir trauma contuso craneoencefálico severo.

El joven, licenciado en Educación Física, de 24 años de edad, fue apresado el pasado miércoles en una plaza comercial de la Capital y falleció el domingo en el hospital Darío Contreras.

El documento emitido por el Ministerio de Salud Pública dice que De los Santos recibió atenciones médicos y en el recuadro de causa de muerte tiene la x que marca homicidio.

El certificado es el número 60428 de fecha primero de mayo de 2022.

Familiares de David

Mientras que sus familiares dicen que cuando el joven estaba en el hospital Francisco Moscoso Puello, antes de ser trasladado al Darío Contreras, les tomaron fotografías y mostraba traumas en el cráneo, golpes, heridas, lesiones en la boca, entre otros.

“Lo que la Policía mató fue un profesor, esa casita que ustedes ven ahí hace dos meses se la terminó de hacer a su mamá, su meta era poner a su madre bien para él luego salir del barrio, le hizo la casa pero no pudo salir, David no tenía problemas psiquiátricos, él no agredió a nadie", informó Lerian Castro, su mejor amigo, en el sector Los Guaricanos.

A los familiares y amistades de David De Los Santos narrar bajo qué condiciones encontraron a su ser querido, explicaron que se les quiso hacer firmar un papel donde las autoridades entablaron que supuestamente el joven se "había autolesionado heridas".

Pero decidieron ir primero al Hospital Moscoso Puello donde se encontraba ingresado el joven, allí según su hermana Suheidy Correa no estaba siendo "atendido y se observaba irreconocible por todos los golpes que presentaba su cuerpo".

Hospital Docente Doctor Dario Contreras

Al ver que todo se desbordaba tanto Suheidy como Lerian deciden llevar a David De Los Santos al Hospital Darío Contreras.

El Departamento de Comunicaciones de ese centro informó que “el paciente, de nombre David De Los Santos, fue recibido el viernes en condiciones muy delicadas referido de otro centro. Fue llevado de inmediato a reanimación y luego fue ingresado a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se le brindó toda la asistencia médica posible y pasadas las 12:00 del mediodía, de ayer domingo, el paciente falleció. El cuerpo fue entregado al Inacif y está en manos de las autoridades para fines de investigación".