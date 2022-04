JCE prestará equipos al PLD para el "proceso de consulta" donde elegirán candidato presidencial

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Menos de un mes después de que manifestaran que lo pretendido a realizar por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no estaba autorizado por ninguna de las leyes que rigen el sistema electoral dominicano, la Junta Central Electoral (JCE) informó que le suministrará los equipos electrónicos para que sean utilizados en el denominado proceso de “consulta interna”, mediante el cual el PLD decidirá cuál es el aspirante presidencial con más apoyo.

La decisión del órgano electoral está contenida en un oficio de prensa, dentro del cual especificaron que los equipos no incluirán el software. Se recuerda que el PLD utilizó su propio programa para el torneo electoral en donde eligieron a sus nuevas autoridades y su comité político.

“Se aprueba facilitar el apoyo en cuanto a materiales, sin la identificación de la Junta Central Electoral, todo ello, a través de la Comisión Organizadora de la Consulta del PLD (Conap), a los fines de que dicha comisión pueda realizar el indicado proceso de consulta interna, según los criterios y el alcance que se establece en la presente comunicación, en virtud de que se trata de un proceso interno de una organización política, lo cual no vincula a la Junta Central Electoral”, señala el documento enviado a los medios de comunicación.

La Junta también manifestó que “en una fecha próxima a la pautada para la realización de la referida consulta” la entidad podrá entregarles el corte más reciente del Padrón Electoral que se encuentre disponible, tal y como ha sido realizado tradicionalmente por este órgano y conforme con el calendario de actividades que deban ser organizadas. Sin embargo rechazaron entregarles los padrones de los demás partidos.

Ese mismo documento indica que el pleno de la JCE no dispondrá de los recintos educativos donde funcionan los colegios electorales durante las elecciones generales para la realización de esa consulta ya que el mismo conllevaría un despliegue y una organización que violentaría el régimen de prohibiciones previstas en la resolución 28/2021 que regula el Período Previo al inicio de la Precampaña en los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y que por ello le indica al expartido oficialista que dicho proceso debe de ser celebrado en sus locales.

La Junta Central informó el resultado de esa consulta, pautada a realizarse el 16 de octubre de este año, “no afectará” el derecho que tienen los demás miembros de ese partido y que no participen de la consulta, para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar.

“Asimismo, el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas, una vez sean aperturados los plazos legales del calendario electoral. Se recalca sobre este aspecto lo que establece el artículo 8, numeral 2 de la Resolución No. 28/2021 del 13 de octubre de 2021, modificada por la Resolución No. 2 2022 del 17 de enero de 2022), que prohíbe la promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley”, señala el comunicado firmado por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo.

Desde principios del mes de febrero, el PLD inició el proceso en búsqueda de su próximo candidato presidencial y mediante un acuerdo entre los aspirantes, se decidió realizar lo que denominaron como una “amplia consulta” para determinar cuál de ellos cuenta con mayor tasa de aceptación y de esa forma oficializar el apoyo de la plana mayor en esa persona, una vez las precandidaturas sean oficiales en julio del próximo año. La plana mayor de dicho partido ha explicado en múltiples ocasiones que no le coartarán la acción a nadie de que presente su precandidatura cuando el plazo inicie en junio del 2023.

Los aspirantes a ocupar la casilla presidencial por el PLD son la exvicepresidenta, Margarita Cedeño; el alcalde por Santiago, Abel Martínez; el exprocurador, Francisco Domínguez Brito y los dirigentes Maritza Hernández y Luis de León.

El artículo 41 de la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos indica que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos.