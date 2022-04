Migración dice agresión a haitiano es un hecho aislado que tendrá consecuencia correspondiente

La Dirección General de Migración (DGM) informó hoy que investiga el incidente que involucra a uno de sus agentes de control migratorio con una persona, al parecer inmigrante haitiano, según denunciara Claude Joseph, ex primer ministro haitiano.

Joseph publicó un vídeo donde se ve a agentes dominicanos golpear a un inmigrante primero con unas cadenas y luego con un palo.

La Dirección de Migración señala en una nota de prensa que informes preliminares indican que “el ciudadano extranjero al parecer la había emprendido previamente contra los militares, y que incluso habría agredido físicamente a más de uno, desoyendo y resistiéndose a un llamado de detención a los fines de chequeo o revisión de documentación rutinario, pero que esta parte no se aprecia en el vídeo, evidentemente editado, sobre el lamentable incidente que circula sin data de fecha, ni detalles”.

En el comunicado remitido a este medio, la Dirección General de Migración dijo que instruye a sus agentes para que actúen con absoluto respeto a la ley, y que no tolera ningún tipo de mal comportamiento.

“Tienen que respetar la normativa migratoria, tienen que observar el absoluto respeto a los derechos humanos”, plantea. “Pero, aclaró que no aceptará que extranjeros les falten el respeto a los agentes migratorios que estén en ejercicio de sus funciones”, indica el mismo comunicado.

“La DGM reitera que no tolerará violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes y que este es un hecho aislado que se está investigando y tendrá el régimen de consecuencia correspondiente”, dice.

