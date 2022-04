Ex primer ministro haitiano denuncia supuestos abusos a haitianos en RD

El ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, divulgó un video donde se observa a militares dominicanos maltratando a una persona, que parece ser un inmigrante haitiano.

A través de su cuenta de Twitter, Joseph subió un video, que no data de fecha ni detalles sobre cuándo o dónde fue grabado, y en él se observan unos cuatro militares dominicanos, uno de ellos con una gorra de la DGM (Dirección General de Migración) forcejeando con el civil.

El video, grabado detrás de una aparente verja de metal, muestra cómo los militares toman al ciudadano por la ropa, lo golpean en principio con una cadena y después con una especie de bastón de madera.

El audio del video no se logra entender, pero al concluir se escucha decir únicamente “así no”; sin embargo, no hay contexto alguno sobre la situación mostrada.

“Así es como soldados dominicanos están tratando a los haitianos en República Dominicana. Esto es inaceptable”, tuiteó el ex primer ministro interino junto al video.

Here’s how domican soldiers are treating Haitians in Dominican Republic. This is unacceptable.



Men kouman solda domiken ap trete Ayisyen nan sendoming. Sa a pa akseptab. pic.twitter.com/dbnuvFXSTf