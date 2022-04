Envían a La Victoria por un año a hombre que mató pareja delante de su hijo y otra menor

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Usted será enviado al penal de La Victoria por un período de un año, se escuchó dictaminar al juez Bernardo Coplín García en una de las 34 audiencias que estaban en el rol del día para conocerse en el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este.

El magistrado, en el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Cristian Mata González, le impuso un año de prisión preventiva, tras ser acusado de dar muerte a Rosalinda Luciano, en un hecho ocurrido el pasado Lunes Santos en Valiente, Bocha Chica, el cual fue presenciado por dos menores, incluyendo el hijo de la víctima.

El tribunal tomó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público, quien había solicitado la medida para al imputado. En la audiencia, Mata González guardó silencio en momentos en que el juez le dio la palabra para hablar sobre el hecho que se le acusa.

Mata González fue entregado a las autoridades la noche del miércoles por el sacerdote Ruddy Belén Rosario, de la Parroquia Santa María Madre de Dios, ubicada en la carretera de Mendoza, Santo Domingo Este.

En un video se ve al hombre, de 41 años, salir de la casa de la víctima segundos después de que los menores que presenciaron el hecho, de 10 y 12 años, salieran despavoridos por el temor. En el audiovisual de una cámara de seguridad también se vio a Luciano salir ensangrentada en búsqueda de auxilio.

La joven tenía 27 años y dejó a un niño en la orfandad quien, junto a una prima, fue testigo del crimen.

Los familiares de la víctima afirman que la joven quería separarse.

Manuel Luciano Pérez, hermano de Rosalinda Luciano, dijo este sábado en el tribunal que desconocían el comportamiento del agresor, al indicar que se dieron cuenta de sus acciones luego de lo ocurrido con su familiar.

“Pero después que pasó todo esto supimos que tuvo 4 años en La Victoria, tiene un caso de homicidio y tuvo preso por arma de fuego ilegal, mete droga y su mamá tuvo que salirse huyendo por malo”, dijo Luciano Pérez.

Dijo que el hombre le había robado el juego de llave a Cristina, del que luego le sacó una copia y un ms después acudió a la casa y le propinó las heridas que le causaron la muerte.

“Le robó el celular, le robó su juego de llave, y le sacó copia y le jaqueo su teléfono, y entró un mes después y le dio 25 puñaladas. El me tenía a mi comprado, mi hermana y mi hija que yo fui que la crié me saludaban todos los días, pero él me saludaba primero, ya a las 7:00 de la mañana me estaba dando los buenos días y diciéndome que quería a mi hermana”, narró el hombre visiblemente indignado por el hecho.