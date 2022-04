Cestur pagó más de 72 millones de pesos a proveedores que eran familiares de funcionarios

Santo Domingo, RD.

La Cámara de Cuentas de la República publicó este viernes una investigación especial realizada a la Dirección Central de la Policía de Turismo (Politur) y/o Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), en el marco de las indagatorias que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La investigación abarca desde el primero de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2021.

La misma “tuvo el propósito de determinar la legalidad y confiabilidad de la información presentada con respecto a: órdenes de servicios, contratos suscritos, procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina, adquisición y distribución de combustible, raciones alimenticias y otros gastos, de conformidad con las normativas legales aplicables”.

Entre las “inobservancias e irregularidades” detectadas en la investigación están pagos a empresa intermediaria que no era el beneficiario final de los recursos ni el proveedor del servicio, por un monto ascendente a RD$77,502,077.

Contratos de bienes y servicios, sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección, identificando a 34 proveedores cuyas contrataciones no evidencian el procedimiento de selección aplicado por un monto ascendente a RD$473,463,125.

“Pagos a proveedores con lazo de consanguinidad con funcionario de la entidad, por un monto de RD$72,333,751”, dice la investigación.

Asimismo se identificaron debilidades en la contratación con la compañía Global Investment and Business Bridimar SRL, por un monto de RD$2,133,558.

Personal en nómina con cargo de asesores, por un monto de RD$7,672,200. Pagos a personas no empleados de Politur/Cestur, por un monto de RD$3,458,000, compras sin la modalidad de selección, ascendentes a RD$9,718,533 y RD$4,395,000.

Pago de salarios a empleados y funcionarios que a la vez eran socios de una empresa proveedora de combustibles por un monto de RD$10,627,505.

La investigación determinó la compra de combustible por un monto de RD$23,316,000., sin evidencia del proceso de selección. Asignación y entrega de combustible sin identificación del beneficiario final, que sólo contiene cargo y monto asignado por RD$2,814,000, correspondiente a los años 2012 y 2013.

Procedimiento de urgencia para la adquisición de combustible sin resolución declaratoria de la máxima autoridad, por un monto de RD$12,660,000. Adquisición de bienes y servicios sin la formalización de contratos, por un monto de RD$12,660,000. Ausencia de elaboración del informe detallado posterior al término del proceso de urgencia, por un monto de RD$12,660,000.

La investigación especial también detectó pagos de combustibles sin evidencia de relación de beneficiarios durante el período comprendido del 1ro enero 2010 al 31 de mayo 2021 por valor RD$104,376,922.

“No se localizaron los libramientos que soportan los gastos, la adquisición y distribución de combustibles por un valor de RD$11,456,379”, dicen.

Los miembros de la Cámara de Cuentas verificaron que el Cestur no elaboró el plan de compras en los años comprendido entre el 2012 al 2018, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras.

Falta de control en los archivos de los expedientes de contrataciones de bienes, obras y servicios.

De igual forma, la falta de control en los archivos de los expedientes de contrataciones de bienes, obras y servicios, ausencia de normativas para el control de pasivos, fraccionamiento en las compras de arma tipo militar (pistolas), por un monto de RD$9,600,000. Contratación de servicios sin evidencia de calificación como proveedor único, por un monto de RD$3,404,890.

Ausencia de políticas y manuales de procedimientos para pagos de compensación por servicio de seguridad y compensación por cargo al personal policial, ascendentes a un monto de RD$603,779,506, presencia de personal no formalizado en la entidad, por un monto de RD$175,507,353, pago de incentivos de manera irregular, ascendentes a RD$4,438,268 y RD$1,339,500, desembolsos mediante cheques no registrados y no identifican las cuentas contables afectadas, por un monto de RD$5,777,767.

En el informe laCámara de Cuentas recomienda a las autoridades competentes; gestionar la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa, observar y dar cumplimiento a la legislación vigente relativa a la administración de los recursos, bienes y actividades y disponer la elaboración de un Plan Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo.