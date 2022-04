El piloto dominicano que murió en Haití había hecho una premonición

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

El 11 de enero de 1948, República Dominicana vi­vió una de las tragedias aéreas más grandes de su historia, cobrando la vida de 32 personas, entre ellas beisbolistas, fanáticos y di­rigentes deportivos de la provincia de Santiago.

La misma es conocida como “La Tragedia de Río Verde”.

El equipo salió en un vuelo de Barahona hacia Santiago de los Caballe­ros, tras celebrar un doble partido del campeonato nacional de béisbol ama­teur en la llamada Perla del Sur. El avión no llegó a su destino, se estrelló en las montañas de Río Ver­de en Yamasá, provincia Monte Plata.

70 años después, ac­tores dominicanos inclu­yendo Amado Rusberlin Gutiérrez Francisco, cono­cido como Stive Rusber, interpretaron esta trágica historia.

Gutiérrez Francisco fue el piloto que perdió la vi­da luego de estrellarse el avión que tripulaba en una avenida de la comuna de Carrefour en Haití,

De acuerdo a una publi­cación de Gutiérrez Fran­cisco, su papel fue inter­pretar con el nombre de “José María” al único so­breviviente de esta trage­dia. Sobrevivió al preferir irse por carretera.

Miguel Vásquez, direc­tor de la película, comen­tó al Listín que su perso­naje era el de Luis María “Gallego” Múñoz, quien fue cambiado de equi­po al Escogido Mocano en medio de la temporada y por lo tanto no hizo el via­je que terminó en la trage­dia de Río Verde.

Este béis­bolista murió en 2001 en la catástrofe aérea Rockawey, en Nueva York, en un vue­lo que tenía como destino a Santo Domingo, la capital dominicana.

En una publicación en su cuenta de Facebook, el ac­tor y piloto anhela que esta “maldición” no le toque.

“Espero que la maldición no me toque a mí, lo digo en serio”, escribió el joven junto a fotos y videos de personajes de la película.

“Pasa en las películas, pa­sa en la vida real, pasa en TNT. Un dato loquísimo de mi personaje en esta pelí­cula “José Maria”. Cuando calló el avión en 1948 con todos los peloteros fue el único sobreviviente, sin em­bargo 53 años después en noviembre del 2001 murió en el peor accidente aéreo de New York en vuelo ha­cia República Dominicana. Eso ta’ Final Destination. Espero que la maldicion no se me pase a mi ?? lo digo enserio! Nada, vayan a ver un poco de historia Domini­cana a partir de hoy en los cines que no todo puede ser chiste de Robertico. La tra­gedia de Río Verde”, escri­bió el joven actor.

El pasado miércoles, Amado Rusberlin Gutiérrez Francisco murió producto del accidente aéreo en Hai­tí. El joven dominicano ade­más de actor y piloto, era apasionado de la astrono­mía.

En el aeroplano, un Cessna-207, iban a bordo cinco personas, el piloto y cuatro pasajeros. Todos se dirigían a Jacmel, al sur de Haití. Todos murieron, a di­ferencia de la tragedia de 1948.

En un comunicado, la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil de Hai­tí (Dsach) constató que recientemente, muchos propietarios de aviones pri­vados han comenzado a realizar vuelos comerciales, “en violación flagrante de los reglamentos” del país, y solicitó formalmente que se suspenda este tipo de ope­raciones.

Sobre el accidente

El avión siniestrado el miércoles salió de Puer­to Príncipe con destino a Jacmel, en el sureste del país, y tras trece minutos de vuelo, alertó a la to­rre de control de un fallo técnico.

Luego trató de realizar un aterrizaje de emer­gencia en una concurri­da avenida de la comu­na de Carrefour, vecina de la capital, donde se estrelló.

El director de la Oficina Nacional de Aviación Ci­vil (Ofnac), Laurent Jo­seph Dumas, indicó que el aparato tenía su certi­ficado de aeronavegabi­lidad y estaba en condi­ciones de volar, pero “no estaba registrado como avión comercial”, o sea, no tenía licencia.