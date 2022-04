Stiven Rusber, el actor y piloto que interpretó en los cines y en la vida real una trágica historia de avión

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

El 11 de enero de 1948, República Dominicana vivió una de las tragedias áreas más grandes de su historia, cobrando la vida de 32 personas entre ellas beisbolistas, fanáticos y dirigentes deportivos de la provincia de Santiago.

La misma es conocida como "La Tragedia de Río Verde".

El equipo salió en un vuelo de Barahona hacia Santiago de los Caballeros, tras celebrar un doble partido del campeonato nacional de béisbol amateur en la llamada Perla del Sur. El avión no llegó a su destino, se estrelló en las montañas de Río Verde en Yamasá, provincia Monte Plata.

70 años después, actores dominicanos incluyendo Amado Rusberlin Gutiérrez Francisco, conocido como Stive Rusber, interpretaron esta trágica historia.

Gutiérrez Francisco fue el piloto que perdió la vida luego de estrellarse el avión que tripulaba en una avenida de la comuna de Carrefour en Haití,

De acuerdo a una publicación de Gutiérrez Francisco, su papel fue interpretar con el nombre de “José María” al único sobreviviente de esta tragedia. Sobrevivió al preferir irse por carretera.

Miguel Vásquez, director de la película, comentó al Listín que su personaje era el de Luís María "Gallego" Múñoz, quien fue cambiado de equipo al Escogido Mocano en medio de la temporada y por lo tanto no hizo el viaje que terminó en la tragedia de Río Verde. Este béisbolista murió en 2001 en la catástrofe aérea Rockawey, en Nueva York, en un vuelo que tenía como destino a Santo Domingo, la capital dominicana.

En una publicaciónde en su cuenta de Facebook, el actor y piloto anhela que esta "maldición" no le toque.

“Espero que la maldición no me toque a mí, lo digo en serio”, escribió el joven junto a fotos y videos de personajes de la película.

“Pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en TNT. Un dato loquísimo de mi personaje en esta película “Jose Maria”. Cuando calló el avión en 1948 con todos los peloteros fue el único sobreviviente, sin embargo 53 años después en Noviembre del 2001 murió en el peor accidente aéreo de New York en vuelo hacia República Dominicana. Eso ta’ Final Destination. Espero que la maldicion no se me pase a mi ?? ¬.¬ lo digo enserio! ¬.¬ Nada, vayan a ver un poco de historia Dominicana partir de hoy en los cines que no todo puede ser chiste de Robertico. La tragedia de río verde”, escribió el joven actor.

Este miércoles, Amado Rusberlin Gutiérrez Francisco murió producto del accidente aéreo en Haití. El joven dominicano además de actor y piloto, era apasionado de la astronomía.

En el aeroplano, un Cessna-207, iban a bordo cinco personas, el piloto y cuatro pasajeros. Todos se dirigían a Jacmel, al sur de Haití. Todos murieron, a diferencia de la tragedia de 1948.