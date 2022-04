Sisalril solicita a pacientes hacer denuncia formal de malos tratos

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Si las personas no formali­zan sus quejas en la Direc­ción de Información y De­fensa del Afiliado (DIDA) cuando sientan que sus derechos han sido vulne­rados al requerir servicios de salud, la Superinten­dencia de Salud y Ries­gos Laborales (Sisalril) no puede adoptar ninguna medida sancionadora con­tra los prestadores.

Así lo aseguró ayer Je­sús Feris Iglesias, superin­tendente de Salud y Ries­gos Laborales, al señalar que frecuentemente se en­cuentran con denuncias de cobros indebidos o in­conformidad en servicios hechas a través de los me­dios de comunicación, pe­ro no mediante los meca­nismos correspondientes.

El reconocido médico dijo que la Sisalril sigue haciendo esfuerzos para frenar las acciones que im­piden que la población reci­ba los servicios médicos con el mayor grado de satisfac­ción y que son motivos de quejas públicas, como es el caso de los cobros de depó­sitos o anticipos al momen­to de ingresar un paciente.

“Nosotros nos hemos re­unido con Andeclip, con el Defensor del Pueblo y ProIndustria y todos los ac­tores involucrados para buscar soluciones y decirles que cuando sucedan casos así haya siempre un canal de comunicación directa”, dijo.

Feris Iglesias señaló que hasta que los familiares no vayan a la DIDA y se pro­duzca una denuncia for­mal, no se puede accionar, porque la Sisalril no puede hacer nada partiendo sola­mente de las denuncias a través de medios de comu­nicación. Agregó que la Si­salril no tiene jurisdicción para sancionar al prestador de servicio de salud, pero que cuando hay una denun­cia formal, el organismo puede notificar a la ARS que le preste servicio a ese centro, para que actúe con la suspensión de envío de pacientes de manera tem­poral.

Dijo que las personas de­ben dar los pasos corres­pondientes haciendo las de­nuncias formales, porque a cualquier ciudadano pue­de pasarle que en medio de una situación de salud se le pida determinada suma de dinero para ingresar un fa­miliar.

Denuncias

En los últimos meses se re­gistran denuncias constan­tes de rebotes de pacientes por no disponer de altas su­mas de dinero para dar en depósito antes de admitir­los en clínicas privadas.

Ante las denuncias, las autoridades han realizado reuniones con distintos ac­tores del sistema para tra­tar de frenar la exigencia de depósitos y otras prácticas que afectan a los afiliados al Seguro Familiar de Sa­lud (SFS) cuando requieren atención médica.

La exigencia de depósitos o anticipos al momento de ingresar un paciente es uno de los principales motivos de quejas de la población.

SEPA MÁS

GESTIÓN

Celebraron reunión

En la primera sema­na de este mes, la Sisal­ril se reunió con la DI­DA, Pro Consumidor y el Defensor del Pue­blo, con la participación de la Asociación Nacio­nal de Clínicas y Hospitales Privados (Ande­clip), el Hospital Gene­ral Plaza de la Salud, el Centro de Diagnóstico y Telemedicina (Cedi­mat) y el Hospital Me­tropolitano de Santiago (HOMS).

Propósito

El propósito del encuen­tro fue conversar sobre la práctica de cobros de depósitos a los afiliados del Seguro Familiar de Salud.