Una puesta al día del periodismo del siglo XXI

Willians De Jesús Salvador

Santo Domingo, RD

Don Miguel Franjul, reciba mis atentos saludos en ocasión de comunicarle, que he leído su interesante obra “LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL PERIODISMO”, escrito con una prosa fluida y agradable, la cual sumerge inmediatamente al lector, por ese mundo fantástico de la metamorfosis experimentada por el periodismo y su industria la prensa escrita, en este último cuarto de siglo, llamada era del conocimiento y de las comunicaciones, la era digital.

El salto dialéctico del periodismo desde la rotativa a la digitalización, que dejaron atrás el mundo análogo, es comparable con el movimiento cultural y científico de “la Ilustración”, que dio lugar al nacimiento de una nueva sociedad global, a mediados del siglo XVIII, el Siglo de las Luces. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época, se extendió hasta los primeros años del siglo XIX, fue el motor que impulsó la Revolución Francesa.

Realmente todo ha sido muy rápido, fue en la postrimería del siglo XX, el inicio de la difusión de noticias mediante la WWW, con la popularización del internet. Entre las primeras iniciativas en 1993, esta cuando el Mercury Century, The Chicago Tribune y The Atlanta Constitution empezaron a publicar noticias mediante distribuidores estadounidenses del servicio de red, American On Line (AOL).

En el 1994 el periódico británico el The Daily Telegraph, publica una edición digital- Electronic Telegraph- mientras que el San José Mercury News, hizo lo propio en ese memorable año 1994. Todo esto fue el principio, el proceso ha sido indetenible y hoy el periodismo 3.0 que es la socialización de la información periodística, por medio de las herramientas digitales, hace al ciudadano partícipe del ciberperiodismo.

El Listín Diario que dignamente usted dirige, ha sido un ejemplo elocuente de cambios, tal y como usted expresa en “A la grupa de los cambios”, cito:” …el Listín Diario entró en cadencia con los cambios que conducen a la convergencia de sus plataformas impresa y digital, para crear así un modelo de trabajo que fusione las prácticas y lenguajes de ambas en la dirección de alcanzar un mayor nivel de lectoría local y global “.

Usted hace la precisión de que el Listín Diario y el Listín Digital quedan ensamblados, como moléculas de un mismo átomo, en lo que conocemos como el ecosistema de comunicación moderna.

Comparto su aseveración de que el periodismo de papel no se morirá todavía. Es muy cierta la afirmación de que el periódico impreso sigue conservando su señorío en América Latina, India y el Continente Asiático, créame soy de los que disfruta el periódico físico, obvio, igualmente somos ciber-lectores, jamás estaremos de espalda a los grandes movimientos globales, creemos en el rol de la ciencia y la tecnología, para forjar un nuevo modelo de desarrollo.

Su visión de futuro del oficio del periodismo, es impresionante, cuando analiza “Periodismo robotizado”, asegurando que el “periodista robot” es una realidad en los grandes diarios de los Estados Unidos, que están en la cima de las innovaciones tecnológicas. Obvio, es la resultante de la conjugación del periodista real de carne y hueso, y la tecnología, es muy parecido a la Cirugía Urológica con robot, el cirujano es un médico urólogo especialista y el robot es el instrumentista, para decirlo de alguna manera, que ejecuta el trabajo de campo, con gran precisión técnica.

La robotización es una realidad en la industria moderna, en el mundo de la industria automovilística, la industria de hacer alimentos, la minería, y la automatización de la agricultura. Ahora bien, el periodista seguirá siendo la pieza clave en la búsqueda y difusión de la noticia, esas son las razones del grito de guerra de Bob Woodward, Premio Pulitzer de Periodismo, a los jóvenes periodista de hoy: “Salgan de internet, salgan de la biblioteca, vayan a los lugares de los hechos, hagan un examen detallado”.

El periodista sigue siendo una pieza clave para el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, no solo en los paises en vía de desarrollo, sino en todas los paises del globo, los serviles de los gobiernos de turnos son la minoría, los periodistas que toman riesgos son la inmensa mayoría, para los que la ética es un sacerdocio. Podemos citar muchos ejemplos contemporáneos los “Panamá Papers” Papeles de Panamá, este último trabajo de investigación que involucró una multitud de periodistas de diferentes paises, fue presentado en dos entregas el 3 de abril y el 19 de mayo de 2016, este trabajo es el ejemplo más elocuente del papel del periodista en la sociedad moderna.

Don Miguel Franjul, reciba mis sinceras felicitaciones por esta trascendental obra, la cual es muy didáctica y es una puesta al día del periodismo del siglo XXI, cuya lectura recomiendo a los profesionales de la comunicación, y debe ser un texto obligatorio en la formación de la nueva generación de comunicadores sociales.

Favor hacer extensivos mis reconocimientos al Banco de Reservas en la persona de su Administrador General, don Samuel Pereyra Rojas, por el apoyo a la difusión de la cultura, el conocimiento y al trabajo de intelectuales como usted.

Al Editor en jefe del Listín Diario, Sr. Juan Eduardo Thomas y ese formidable equipo, que han sido capaz de conducir ese periódico por la triangulación perfecta hacia la modernidad, para seguir siendo la tribuna más alta del diarismo dominicano.?

Con los afectos de siempre,

Willians De Jesús Salvador