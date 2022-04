“Lo fuerte viene el Viernes Santo”; hospitales lucían vacios en primer día de asueto

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Desoladas y vacías lucían las emergencias de varios de los hospitales del gran Santo Domingo al culminar el primer día de asueto de la Semana Santa.

En un recorrido realizado por reporteros de este diario, se pudo constatar la poca presencia de personas y movimientos de ambulancias, las cuales se encontraban parqueadas; mientras que aquellos que eran ingresados salían a poco menos de la hora.

El Darío Contreras

En el Hospital Docente Universitario Dr Darío Contreras se encontraban apenas unas tres personas estaban presentes en las salas de espera; mientras quienes entraban y salían habían estado ingresados por lo que ellos llamaron “percances menores”.

“El Hospital hasta el momento ha estado tranquilo a Dios gracias”, manifestaba una de las personas del departamento de comunicación.

El martes el director del Hospital Darío Contreras, doctor César Roque, tras reunirse con el encargado de emergencia, doctor Luis Francisco Cabrera y los diferentes departamentos del centro hospitalario, informó que el área de emergencia ha sido reforzada, a fin de garantizar cualquier eventualidad durante la semana mayor.

De su lado, el doctor Cabrera señaló que estaban "listos con todo el personal médico y administrativo para garantizar respuestas inmediatas a situaciones que pudieran presentarse en los días de asueto”.

Moscoso Puello

En el Moscoso Puello por igual se observó un ambiente tranquilo aunque sí registraron más personas colocadas al pie de la puerta del área de emergencias; la mayoría manifestaba haber llegado por cortadas, mientras un señor expresó que esperaba por la situación de su hermano quien había sufrido un ataque de epilepsia, aunque aseguró que se trataba de una “situación normal”.

Justo enfrente de esa puerta se encontraban conversando varios camilleros, quienes hablaban sobre “lo muerto” que había sido el día.

“Hoy (ayer) no hemos hecho mucho, ahora lo fuerte viene mañana (el Viernes Santo) porque ahí es que más gente sale pa la calle y deboca’; yo creo que a mí no me toca mañana, eso es lo bueno”, decía uno de los camilleros.

En control del COE

Las direcciones de comunicaciones de los hospitales manifestaron que se encuentran “restringidos” ya que las mismas se encuentran bajo el control del operativo de Semana Santa 2022 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y las informaciones deben de ser despachadas desde esa entidad.