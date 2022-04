Narran peripecias para sacar un vehículo retenido en el Canódromo

YARIEL FERREIRAS

Santo Domingo, RD

A pesar de que se percibió un ambiente más sereno en el Canódromo, algunos de los ciudadanos presen­tes consideraron que ayer estuvo “peor que otros días”.

Engel Jerez, quien esta­ba en el lugar desde hace dos horas, comunicó que su motor se lo quitaron mientras ofrecía sus servi­cios como Uber.

“A mí me agarraron hacien­do Uber porque andaba con otro atrás. Era mi primer día y él me estaba enseñan­do” expresó con tono mo­lesto.

Narró que fue llevado a un destacamento y al otro día, cuando fue en busca de su motor, le dijeron que fuera a AMET “sin él haber viola­do ninguna ley de tránsito”.

“El Estado me está roban­do. A mí hay que darme mi motor gratis, no voy a pa­gar ninguna multa” ale­gó Engel. Aun así, aunque hay comentarios negativos sobre los servicios, son más los que opinan que todo se ha estado arreglando des­pués de lo ocurrido el pa­sado lunes. Según Alber­to Luis, había acudido hace dos días y no fue atendido, pero hoy todo fue diferente, puesto que no llegó bien y ya todo estaba casi resuelto.

“El lunes no querían aten­der a nadie, pero ya están trabajando”, expresó Luis.

No eran más de diez perso­nas las que se encontraban el día de ayer solicitando servicios en el lugar. Y sí, sin dudas, el servicio avanzaba de una forma más rápida de lo anteriormente visto y protestado por los mismos ciudadanos una semana atrás.

PUNTO CLAVE

La causa

Según algunos, esto probablemente podría deberse a la agresión propinada el lunes con­tra el defensor del Pue­blo, Pablo Ulloa, así co­mo a periodistas de los medios de comunica­ción Listín Diario y CDN.