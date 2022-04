Tras atropello en el canódromo, el defensor del Pueblo da informe personal al Presidente

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Luego de lo ocurrido al mediodía del lunes en el canódromo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó de manera personal en el Palacio Nacional y visitó el despacho del presidente Luis Abinader, con quien se reunió por alrededor de una hora a puertas cerradas para enterarlo de lo sucedido.

Tras salir de la reunión, Ulloa declaró a los reporteros de los medios de comunicación que en la reunión con el mandatario se trató lo sucedido ya que la oficina del Defensor del Pueblo procedió legalmente contra los implicados en el atropello en el que también resultaron involucrados afectados reporteros del LISTÍN DIARIO y CDN.

“La institución está llevando un proceso en el que tiene un procedimiento disciplinario, por eso el inspector general de la Policía fue a dar declaraciones en el Defensor del Pueblo, penal; y a partir de ahí la parte de corrupción que existe va a tener que cerrar”, explicó Ulloa al hablar con los miembros de la prensa.

“No es cuestión de coronela, es la estructura completa”

Pocas horas tras lo ocurrido, la Digesett comunicó la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento de Centros de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.

“No debe de ser solo eso, es la estructura completa. Esto no es un tema de coronela o no, esto es un tema de quienes administran el canódromo y otros espacios…mucha gente se desmonta y sale de los lugares y no saben dónde está su vehículo y fue que se lo llevo la grúa y cuando llegan a la Colombia (avenida donde está localizado el canódromo) nadie le es responsable, que pasa con ese vehículo entonces cuando a su vehículo le falta una pieza o lo maltratan, entonces la Digesett tienen que hacerse responsable y ellos tienen que entender eso”, manifestó Ullloa.

Se siente “triste” por acciones ante la prensa

Durante el atropello, los equipos de los medios de comunicación antes mencionados resultaron confiscados y dañados por los agentes de la Digesett en el Canódromo, además de un maltrato físico hacia los periodistas y los reporteros gráficos.

“Me siento triste por los miembros de la prensa, tanto del LISTÍN DIARIO como de CDN, que tuvieron que sufrir ese acto de vandalismo, de dejación y de oprobio pero yo confío que de aquí vamos a salir con soluciones para poder eficientizar esa propiedad”, expresó al defensor del Pueblo, luego de destacar la labor de los miembros de la prensa en el ejercicio de sus funciones.

Al camarógrafo de CDN se le fue arrebatada la cámara de televisión que tenía asignada y destruida al instante, mientras que al fotógrafo de este diario, Raúl Asencio se le despojó de su herramienta de trabajo y de un reloj inteligente, además, a la reportera, Lourdes Aponte se le quitó un teléfono celular.

Ambos equipos fueron retornados en la tarde del martes a la redacción del LISTÍN, aunque le borraron la memoria a la cámara fotográfica y “reiniciaron de fábrica” el celular, en un intento de que no se accediera al material audiovisual captado por los aparatos. Hasta el momento el reloj de Asencio sigue desaparecido.

Lo que dice la Digesett

Más allá de la anunciada destitución de la general de los Santos Pérez, otras medidas no han sido anunciados departe de la Digesett; al tiempo que el único comunicado oficial que han emitido ha sido que ordenó “una amplia investigación sobre este hecho” y manifestando que “el lamentable escenario que se presentó en el CANADRONO se debió a que no hubo ningún tipo de notificación previa para la entrada de la comisión que encabezó el Defensor del Pueblo, tal y como lo establece el artículo 69-10 de la Constitución, que versa sobre el debido proceso”.

A pesar de las insistencias, el director de la entidad, el general Antonio Guzmán Peralta; no ha expresado su parecer acerca de lo ocurrido.