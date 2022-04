Se eleva la calidad de los implantes ortopédicos

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El uso de implantes orto­pédicos o materiales de os­teosíntesis es una práctica muy común en los hospi­tales especializados en traumatología, sobre todo en República Dominicana que tiene una de las mayo­res tasas de accidentes de tránsito, que provocan a diario lesiones y muertes.

La mayoría de estos pa­cientes requieren someter­se a cirugías donde les son colocados implantes como clavos, fijadores externos, placas, entre otros. Sola­mente en el hospital Darío Contreras se realizan entre 30 y 40 cirugías mayores y unas 60 menores cada día, mientras en el Ney Arias Lora se realizan sobre los 40 procedimientos diarios.

En casi la totalidad de los casos, estos materiales, aunque son indicados por el hospital o médico tra­tante, son cubiertos por el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y suplidos al paciente por la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) a la que es­té afiliada, sea del régimen contributivo o subsidiado.

Los clavos, fijadores exter­nos, prótesis, placas para columna vertebral y huesos largos son los insumos más utilizados, de acuerdo a ex­plicaciones ofrecidas por los doctores César Roque y Julio Landrón, directores de los hospitales de trau­matología Darío Contreras, ubicados en Santo Domin­go Este, y del Ney Arias Lo­ra, en Santo Domingo Nor­te, respectivamente.

Ya no se rompen

Contrario a lo que ocurría años atrás, cuando en el 2017 Listín Diario publi­có una serie de reportajes con el título de “Implantes Carabelitas” sobre el uso de implantes ortopédicos y materiales de osteosíntesis de cuestionada calidad en pacientes traumatizados, en los actuales momentos es diferente, donde ya no existe la crisis de implantes que se rompen o se oxidan, aseguraron los directores de ambos centros.

“Es increíble cómo ha me­jorado la calidad, aquello que nosotros veíamos de prótesis rotas o infectadas, desapareció fruto del traba­jo que hicimos y las publica­ciones que caminaron por el mundo entero. Eso ayudó bastante y obligó a que la industria de la osteosíntesis hoy día para poder compe­tir tiene que traer materia­les de calidad”, señaló.

El director del Ney Arias Lora aseguró que en la ac­tualidad esos implantes vie­nen de compañías con alto nivel de calidad y avaladas por FDA, Unión Europea o por instituciones que ten­gan un domicilio y segui­miento de esa calidad.

“En los hospitales de trau­ma no se pone nada que no tenga constancia iso-9000, pero no lo hacemos noso­tros, las ARS lo hacen, sobre todo Senasa que es la prin­cipal con la que trabajamos, que no compra esos mate­riales sino tienen esas certi­ficaciones”, dijo a su vez, el director del Darío Contreras

Entre dos y cinco millones

El director del Darío Contre­ras informó que en ese cen­tro se consumen entre dos y cinco millones de pesos diarios en materiales de os­teosíntesis que son cubier­tos por el Plan de Servicio de Salud del Sistema Domi­nicano de Seguridad Social (SDSS) a través de las Ad­ministradoras de Riesgos de Salud (ARS).

HOSPITAL

Indicación de reportes

La ARS

César Roque explicó que el hospital no tiene relación con la compra, ya que el procedimiento es mandar la indicación y reporte radiológico a la ARS afiliada.

Pacientes.

Dijo que la ventaja es que prácticamente todos los pacientes están afiliados a la seguridad social y que solamente quedan fuera de cobertura los extranjeros como venezolanos y haitianos.