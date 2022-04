Variantes del Covid fuerzan a vigilancia y rastreo constante

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Pese a que los casos po­sitivos del virus del Co­vid-19 continúan en declive en el país, con re­portes mínimos cada día, se impone la continua­ción de las gestiones de vigilancia, búsqueda y aislamiento de casos y, so­bre todo, la secuenciación genómica, ante el cons­tante surgimiento de nue­vas variantes, alertó el vi­rólogo Robert Paulino.

Recuerda que la Orga­nización Mundial de la Sa­lud (OMS) observa ya una nueva variante de interés del Covid-19, denomina­da XE; hay una alta inciden­cia del virus en algunas na­ciones y su circulación aún permanece en territorio do­minicano, aunque el registro de casos esté en baja.

Paulino recuerda que el peligro del virus del Co­vid-19 no ha terminado y llamó a las personas con síntomas respiratorios a no movilizarse durante el asueto de Semana Santa y que todo el que tenga sín­tomas característicos no se quede en casa, y busque ayuda médica.

Ayer, el Sistema Nacio­nal de Vigilancia Epide­miológica registró 25 con­tagios, de un total de 2,369 pruebas procesadas. La positividad diaria del virus es de 1.45% y la de las úl­timas cuatro semanas con­tinúa reduciéndose, colo­cándose en 0.78%.

Las provincias que re­gistraron casos positivos ayer fueron el Gran Santo Domingo, con 15 pruebas positivas; Santiago, cinco; Puerto Plata y La Altagra­cia, un caso individual; San Cristóbal, dos.

Desde hace varias sema­nas no se reportan muertes a causa del virus, mante­niéndose el registro de de­funciones en 4,375 falleci­dos.

OMS vigila variante XE

Reportes de prensa indi­can que, recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de la detección de una nue­va variante del Covid-19 que podría situarse como la más contagiosa, hasta la fecha, denominada XE, que sería el resultado de la combinación entre la va­riante original de Ómicron (BA.1) y el sublinaje BA.2, también llamada “Ómicron silenciosa”.

El informe del 29 de marzo señala que, respecto a la variante XE, se habría detectado por primera vez en el Reino Unido el 19 de enero, con más de 600 se­cuencias identificadas.

Según ha destacado la OMS, las primeras estima­ciones sobre la variante XE indican una ventaja en la tasa de crecimiento de la comunidad de un 10 por ciento en comparación con BA.2, sin embargo, este ha­llazgo requiere confirma­ción adicional.

Rastreo y aislamiento

Consultado al respecto, el investigador dominica­no, Robert Paulino, recor­dó que la XE se trata de una variante de interés, que hasta el momento no ha sido declarada de pre­ocupación, y posee tres mutaciones que no están presentes en todas las se­cuencias BA.1 o BA.2, por lo que es importante con­tinuar con el monitoreo molecular y la búsque­da y aislamiento de casos sintomáticos.

Señaló que las formas re­combinantes de un virus ocurren cuando dos va­riantes comparten material genético y se expresa en forma distinta a los proge­neres, lo cual ha ocurrido con el VIH y la influenza.

Recuerda que por lo ge­neral para que el país ten­ga un resurgimiento de casos derivado de una va­riante específica, depen­diendo del lugar donde se determine, toma un poco de tiempo para detectarse en el país, pero que es im­portante que las autori­dades sigan haciendo se­cuenciaciones para saber lo que está pasando des­de el punto de vista genó­mico.

Dijo que en Estados Uni­dos aunque se ha visto un retraso en los casos del virus, la tendencia es al alza, y como Repú­blica Dominicana tie­ne tanta migración so­bre todo en verano, ca­si siempre ocurre que traen variantes, por lo que es importante seguir la secuenciación.