Los 10 libros más taggeados en Instagram

Yanibel Luna

yanibel.luna@ listindiario.com

Santo Domingo, RD

De cierta manera, con las reglas que viene imponiendo la modernidad se ha hecho posible que la mayoría de los encuentros en clubes de lecturas desapa­rezcan, pues la nueva fórmula de postear a través de las redes sociales, principalmente en Ins­tagram, brinda la oportunidad de conectar con lectores de dife­rentes países mediante los has­htags.

La etiqueta #businessbooks es una de las palabras claves cli­cables que registra la platafor­ma. Según un análisis publicado en la página web de “Estudia en Suiza” este ha sido utilizado más de 150,000 mil veces por lecto­res que degustan de este tipo de lectura.

El estudio también resalta que los libros de negocios están de moda e iluminan las redes socia­les al incluir algunas ideas y mé­todos profundos para convertir­se en una persona de negocios inteligente.

Entre estos, los manuales de negocios más capturados por los amantes de los libros de Ins­tagram destaca entre los usuarios los siguientes:

“Padre Rico Padre Pobre”

Con más de 32 millones de copias vendidas, la historia impecable­mente escrita de Robert Kiyosa­ki explora la diferencia entre los ricos y los pobres con respecto a sus percepciones del dinero.

En el mismo se encuentran ge­mas como: “El amor al dinero es la raíz de todos los males.” La fal­ta de dinero es la raíz de todos los males”, Roberto Kiyosaki

Este tomo está en muchas lis­tas de los diez mejores libros de negocios. Pues, no solo explo­ra innumerables lecciones para aquellos que desean generar ri­queza, sino que también brinda pasos prácticos para mejorar su situación financiera.

“Piense y Hágase Rico”

A pesar de que tiene más de 90 años que fue puesto en circula­ción, ha superado la prueba del tiempo. Está repleto de sabiduría eterna y orientación eficaz para ayudarte a obtener lo que quieres de la vida.

Entre citas y hechos útiles hace de su contenido un manual enri­quecedor para los emprendedo­res o aquellos que están inmersos en los negocios.

“El control mental es el resul­tado de la autodisciplina y el há­bito. O controlas tu mente o ella te controla a ti. No hay compro­miso de pasillo”. (Colina de Na­poleón).

Con información de cientos de millonarios, ordena de la for­ma de pensar y ofrece estrate­gias para hacer frente a las du­das y la pereza.

“Hábitos atómicos”

Los usuarios tienen una razón para ser tan adictos a esta obra, ya que ofrece un marco compro­bado para incorporar hábitos po­sitivos y eliminar los que se inter­ponen entre usted y el éxito.

“Si está luchando por cambiar sus hábitos, el problema no es us­ted, es su sistema. Los malos hábi­tos se repiten no porque no quie­ras cambiar, sino porque tienes el sistema equivocado para el cam­bio”. James Claro

En definitiva esta obra enseña a desarrollar hábitos que te ayuda­rán a alcanzar tus metas. El autor ilustra cómo hacer modificaciones menores a su rutina diaria que puede ayudarlo a lograr un pro­greso constante incluso hacia las metas más elevadas.

“Empieza con el por qué”

“Start with Why”, de Simon Sinek, es uno de los mejores libros de li­derazgo que propone una nueva teoría del éxito. Sinek contrasta a las personas exitosas y las relacio­na con una motivación similar que impulsa su liderazgo excepcional.

Afirma que la mayoría de las empresas lo tienen al revés, con­centrándose demasiado en QUÉ ofrecen y CÓMO funciona. Pero en la realidad….

“La gente no compra lo que ha­ces, compra por qué lo haces”, Si­món Sinek

Sinek reúne una imagen clara de lo que realmente se necesita pa­ra liderar e inspirar, basándose en una amplia gama de historias de la vida real.

“Cómo ganar amigos e influir en las personas”

Desde su publicación inicial en 1936, el éxito de ventas del New York Times de Dale Carnegie “Có­mo ganar amigos e influir en las personas” ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mun­do. A pesar de que es el libro más antiguo de la lista, es uno de los li­bros de negocios más conocidos ja­más publicados.

“La única forma en la tierra de influir en otras personas es hablar sobre lo que quieren y mostrarles cómo conseguirlo”, Dale Carnegie.

La capacidad de hacer contactos y construir relaciones es uno de los aspectos más importantes en los negocios y las ventas, por lo que aquí se pretende impartir la comu­nicación necesaria y las habilida­des persuasivas que se necesitan para tener éxito.

“Piénsalo de nuevo”

El punto principal de Adam Grant es que siempre debes pre­guntarte por qué crees de la ma­nera en que lo haces. Utiliza ejemplos notables de la historia para mostrar cómo las personas no tenían la solución adecuada la primera vez, pero cambiaron pa­ra tener éxito.

“La inteligencia se considera tradicionalmente como la capaci­dad de pensar y aprender. Sin em­bargo, en un mundo turbulento, hay otro conjunto de habilidades cognitivas que podrían ser más im­portantes: la capacidad de repen­sar y desaprender”. Simón Sinek

Este volumen plantea los as­pectos cruciales para adquirir real­mente agilidad de aprendizaje: nos muestra la importancia de re­considerar y repensar lo que sabe­mos y comenzar a hacerlo a pesar de que el ego se interponga en el camino.

“Nunca pares”

Nike es ahora un símbolo mun­dial, pero se necesitó mucho tra­bajo para llegar allí. El cofundador de Nike, Phil Knight, analiza el es­tablecimiento de su empresa des­pués de la escuela de negocios con $50 prestados por su padre.

“Vencer a la competencia es re­lativamente fácil. Superarse a uno mismo es un compromiso de nun­ca acabar”, (Phil Caballero).

“Valores atípicos”

Malcolm Gladwell busca disipar los mitos sobre el éxito al explorar no solo los atributos sino también la génesis y el entorno de los extre­madamente exitosos. Selecciona a triunfadores excepcionales y ana­liza cómo su cultura, antecedentes y otras circunstancias los convirtie­ron en las personas que son hoy.

“Los atípicos son aquellos a quienes se les han dado oportuni­dades y que han tenido la fuerza y la presencia de ánimo para aprove­charlas” (Malcolm Gladwell).

Afirma que nos enfocamos de­masiado en cómo se ven las per­sonas exitosas y muy poco en su origen: su cultura, familia, genera­ción y las experiencias únicas de su infancia.

“De cero a Uno”

En el mundo de hoy, muchas em­presas crecen rápidamente y luego caen con la misma rapidez. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de originalidad e imaginación en la solución de problemas.

Pedro Thiel adopta la tenden­cia de lanzar empresas que ya exis­ten en este libro y deconstruye la mentalidad de imitación. Anima al lector a concentrarse en la innova­ción. “Cada vez que creamos algo nuevo vamos de cero a uno” (Pe­dro Thiel).

Thiel aboga por un cambio de paradigma que se centre en las necesidades futuras del mundo. Muestra la fuerza y la ventaja que tienen los monopolios sobre las empresas competidoras por la cuo­ta de mercado. Este es el libro que debe leer si está buscando la próxi­ma gran idea.

El último libro más instraa­migable, revelado por un porta­voz de “Estudiar en Suiza” es el “Esencialismo”. Este ejemplar un libro de gestión del tiempo; es una filosofía práctica para hacer la vida más productiva y placen­tera. Trata de encontrar satisfac­ción a través de la búsqueda dis­ciplinada de menos. No se trata de ser más productivo o eficien­te. En cambio, de ser más inten­cional sobre las pocas cosas que son realmente importantes y evi­tar todo lo demás…