Suplidores advierten a Inabie que ‘transita por un camino peligroso’

Yariel Ferreras

yariel.ferreras@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias & Afines (Asodoina) advir­tió que en el Instituto Na­cional de Bienestar Estu­diantil (Inabie) “se transita por un camino peligroso” que en su opinión podría acabar en un nuevo escán­dalo.

Los suplidores han infor­mado que este año Inabie seccionó la licitación para contratar el almuerzo es­colar en 35 licitaciones si­multáneas, advirtiendo que esto facilita a personas y empresas a licitar en más de un lugar, donde “legali­zan” una de las cosas que el mismo director ha de­nunciado anteriormente.

Según Juan García, uno de los suplidores, se les es­tá haciendo un pliego, lle­vándoles a que no partici­pen en la licitación.

Esto, debido a que les es­tán colocando cosas como sartenes volcables, hornos, plantas eléctricas, cuartos fríos, donde saben que es­tán al punto de la quiebra para ellos participar en el proceso deben hacer una inversión que no está den­tro de sus alcances eco­nómicos. Este documen­to de condiciones, según la Asodoina, actúa en viola­ción al principio de propor­cionalidad establecido en la Ley 340-06. Por tal moti­vo, la asociación hizo un lla­mado al director de la enti­dad, Víctor Castro, para que el pliego sea ajustado a sus necesidades como suplido­res, reconociendo que no están en capacidades de ha­cer una inversión que no les garantiza el almuerzo a más de 700 raciones, puesto que este pliego no es para mi­croempresarios como ellos, sino para medianos empre­sarios.

África Montás, otra supli­dora, expresó sobre la si­tuación, que aparte de to­dos los atropellos que han sido denunciados, han teni­do durante más de siete me­ses una lucha “insostenible y grandiosa”, donde incluso ayer tuvieron que salir a las calles, específicamente a las afueras del Inabie.

Además de esos inconve­nientes, el viernes se hicie­ron nuevos requerimientos cuando se suponía, según Montás, que se tenía que resolver aquellas cosas que estaban reclamando los su­plidores como una planta de 10 kilos para micro y pe­queñas empresas, tener un cuarto frío, un sartén vol­cable y otros equipos que cuestan uos 500,000 pesos.

“Hoy en día, muchos de no­sotros ni siquiera podemos sustentar lo que tenemos. Ni siquiera se han realizado los pagos a las personas que están entregando almuer­zos”, expresó Montás.

Preguntó que cómo es posi­ble que, apenas con dos se­manas para entregar su do­cumentación, se les cambie el menú, el cual se colgó en el portal y no es el mismo que salió en la enmienda, y ahora les pidan dos paste­lones “de la nada”, con un precio mínimo.

EN PUNTOS

Inabie responde

El Inabie declaró que a pesar de que respeta las opiniones sobre estos nuevos procesos de lici­taciones, es importan­te “edificar la opinión pública” compartiendo el contexto de los cam­bios que se han introdu­cido para blindar las li­citaciones, apegándolas a la ley.

En provincias

Expresó que los 35 pro­cesos de licitación son realizados en las distin­tas provincias del país, según la institución, con el fin de que las coci­nas ubicadas localmen­te sean las que puedan resultar adjudicadas con los contratos, desmin­tiendo que esto sea para facilitar a personas y em­presas para que liciten en más de un lugar.