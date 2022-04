Diálogo por reformas sigue sin resultados

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

A ocho meses de convocatoria a un diálogo nacional para conocer 12 reformas, que luego se ampliaron a 16, incluida la reforma de la Constitución y la del régimen electoral, ninguna de las dos propuestas parece llegar a un consenso dentro de esas mesas temáticas.

Mientras el gobierno insiste en apurar la discusión, los principales partidos de oposición se mantienen firmes en que no aceptarán modificar la Constitución por no ser una prioridad, y en cambio recomiendan que el Ejecutivo se enfoque en enfrentar la inflación.

De un lado el Poder Ejecutivo ha manifestado que tiene intenciones de reintroducir la propuesta en la mesa temática y que lo hará “con o sin la presencia de los demás partidos”; por el otro, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) depositó ayer ante el Senado, los proyectos para modificar la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 orgánica de régimen electoral.

El pasado 18 de agosto, en un discurso pronunciado desde el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader convocó un diálogo nacional para conocer 12 reformas, que luego se ampliaron a 16, en búsqueda de “mejorar la institucionalidad y funcionamiento estatal” en el país.

Caminos diferentes

Las declaraciones recogidas en los últimos días por los medios de comunicación señalan que tanto las expresiones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y del portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, indican que la propuesta de reforma será reintroducida en el diálogo con la “presencia o no” de los partidos que se retiraron de la mesa en rechazo a la posible modificación de la Carta Magna.

Esos partidos fueron los opositores de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo y sus representantes en esa mesa manifestaron que esa posición del Gobierno es “inoportuna” e “innecesaria”.

José Dantés Díaz reafirmó que el PLD no participará de esos debates recalcando su posición de rechazo ante ese tema.

“El gobierno podrá teorizar todo lo que quiera en ese espacio, pero la reforma a la Constitución la hace la Asamblea Revisora en el Congreso Nacional. Me apena que el gobierno ponga a perder su tiempo a mucha gente valiosa que acude a esos espacios de diálogo, pues ha sido un espacio improductivo, disfuncional, y creo que lo propio ha pasado en todas las otras mesas temáticas que se han reunido”, indicó el también miembro del Comité Político del PLD.

Henry Merán, quien forma parte de la comisión de Fuerza del Pueblo, reiteró su posición de no participar en “ninguno de esos temas”.

“Seguir insistiendo en la reforma es inoportuno e innecesario. Además, sin por lo menos un partido mayoritario de la oposición, es imposible aprobar una Reforma Constitucional. Peor aún, si todos los partidos de oposición la rechazan”, expresó el exdiputado.

Juan Carlos Guerra, miembro del PRD, explicó que “la Constitución no se toca” y que el enfoque del gobierno debería de redirigirse a enfrentar la situación económica que afecta al país por los incrementos en los precios de los alimentos.

Guerra señaló que están abiertos a discutir y aportar en todos los temas del diálogo, menos en el “innecesario, inoportuno e insustancial proyecto de reforma constitucional”.

“A pesar de que el diálogo convocado por el gobierno ha sido en los hechos una pantomima que a siete meses de ser convocado no tiene ningún resultado que ofrecer al país. El PRD seguirá acudiendo a las convocatorias del CES en ánimo de aportar en todo aquello que sea beneficioso para el país y de rechazar lo que sea perjudicial”, dijo Guerra.

Las discusiones de la reforma constitucional en la mesa temática de reforma e institucionalidad fueron suspendidas, hasta nuevo aviso, luego del retiro de la oposición política de los debates.

Abinader señaló a inicios de este mes que está dispuesto a sentarse a dialogar con los líderes de esos partidos y recalcó que no busca un beneficio “político”, sino “fortalecer” la institucionalidad del país.

Sepa más

El PLD no vuelve

Tras la presentación de las propuestas en el pleno, los partidos políticos han manifestado que el desenvolvimiento de la mesa temática, donde se debatía la reforma a ambos textos legislativos, pierde “su razón de ser”.

“Bueno, a mí que no me llamen, yo no vuelvo; el pleno de la JCE acaba de desmontar la mesa temática. Unilateralmente, Entiendo yo. Porque ¿quién va a regresar a una reunión allá cuando ya los proyectos, no consensuados por cierto, los depositaron en el Senado?”, expresó Dantés Díaz.