Diálogo de reforma electoral a punto de quiebre; partidos dicen mesa temática pierde sentido

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Luego de que el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) depositara ante el Senado de la República dos anteproyectos de ley para modificar la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 15-19 orgánica de régimen electoral, varios partidos políticos han manifestado que el desenvolvimiento de la mesa temática, donde se debatía la reforma a ambos textos legislativos, pierden “su razón de ser”.

Los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Fuerza del Pueblo aseguraron a LISTÍN DIARIO que las razones de seguir participando en la mesa temática de reforma electoral, bajo el marco del dialogo de las reformas que es coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), se han reducido luego de la iniciativa de la JCE.

“Bueno, a mí que no me llamen, yo no vuelvo; el pleno de la JCE acaba de desmontar la mesa temática. Unilateralmente, Entiendo yo. Porque, ¿quién va a regresar a una reunión allá cuando ya los proyectos, no consensuados por cierto, los depositaron en el Senado? Ya serán nuestros legisladores que continuarán con los debates al respecto; y la sociedad civil tendrá que ir a vistas públicas, si se convocan”, expresó el representante del PLD en esas discusiones, José Dantés Díaz.

El también secretario de asuntos jurídicos del partido morado señaló que a su entender la intención del órgano electoral es “apurar” la aprobación de ambas leyes pero asegura que esos procesos no deben de ser “apresurados”.

En ese sentido también se expresa el representante de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, quien aseguró que la presentación de esas propuestas “tomó por sorpresa” a todos los organismos políticos y sociales que convergían en el dialogo.

“Si bien tienen iniciativa legislativa, lo correcto es que las cosas se socialicen, se busque consenso porque si no la posibilidad de que puedan resultar las modificaciones pues es muy mínima… mientras los partidos estuvimos participando en las reuniones durante meses, haciendo reuniones internas para concretizar nuestros planteamientos sobres las normas, pues la Junta nos toma el pelo al ir a depositar esos proyectos”, dijo el suplente de delegado del partido comandado por el tres veces expresidente de la República, Leonel Fernández.

Ubiera señaló que participar en los debates de la mesa temática “se caen” ya que las discusiones se realizaban en ese sentido al tiempo de coincidir unas decisiones entre todos los partidos.

También, el representante del PRSC, Tácito Perdomo, manifestó que la intención de la JCE siempre fue “tumbar la mesa”.

“Ya no hay mesa temática, ellos querían tumbar la mesa; querían tumbarla y lo hicieron… la JCE continúa con no hablar con los partidos y actuando no adecuadamente, nosotros hemos venido advirtiendo eso desde siempre”, indicó Perdomo, al tiempo que recalcó que su intención y la de la mayoría de los partidos es llevarse bien con el pleno de la JCE.

Alianza País: “(La JCE) se vieron obligados a hacerlo”

De su lado, Sergio Holguín, el representante de Alianza País explicó que el pleno se vio “obligado” a presentar los proyectos de ley en respuesta a un “posible fracaso” del dialogo en la mesa temática.

“Creemos que es necesario aprobar las leyes para que hayan elecciones limpias y creíbles, pero que esas modificaciones se tienen que dar en esta legislatura. La misma JCE en su comunicación al senado establece que seguirán en el diálogo, creo que tal vez los actores puedan seguir discutiendo, y hacer valer los consensos en el congreso”, apuntó Holguín vía telefónica.

PRD se reunirá mañana para definir posición

Marino Mendoza, representante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), informó que el partido se reunirá el miércoles, tras una “convocatoria necesaria” departe del presidente de esa entidad política, Miguel Vargas Maldonado, y será allí donde tomaran una posición oficial con respecto a su participación en los debates.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, dijo que con este depósito está dando potestad a los legisladores para que vayan conociendo las propuestas de modificación y enfatizó que estos proyectos no van a interferir y chocar con las conclusiones a las cuales se lleguen en el CES.

Se recuerda que justo la mañana del lunes, Jáquez Liranzo había señalado si “en esta legislatura no son aprobadas las reformas de ambas leyes estaríamos muy tarde".

Todo eso ocurre tras una suspensión de una reunión de la mesa de reformas debido a la ausencia de la mayoría de los partidos políticos. Luego las entidades señalaron que no asistieron debido a la falta de una “convocatoria oficial”.