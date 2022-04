A un grito en mercados por alza de precios

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Un recorrido a través de varios mercados y colmados del Gran Santo Domingo permitió observar de cerca, y establecer sin mayores dificultades, que el incremento de varios productos agropecuarios ha causado una merma en la compra de alimentos.

Los precios en los comercios se muestran con muy pocas variaciones, entre ellos. A modo de ejemplo, la libra de chinola registra un precio de 170 pesos la libra, las habichuelas rojas, a 75, y las habichuelas negras, a 50.

El guineo cuesta 5 pesos la unidad, un plátano verde 16 pesos la unidad, la yuca a 17 pesos la libra; las papas, a 25 y el ajo a 125 pesos las 16 onzas. Un cartón de huevo blanco cuesta 190 pesos.

Una de las quejas más constantes encontradas entre los vendedores ha sido el aumento de 17% al aceite de cocinar, 5% al arroz y 200 pesos al saco de cebolla.

Nadie pone controles

“Sí, no hay un control en los precios; el gobierno no ha mostrado tener control de la situación. Todo está caro; cómo tú le vendes a un cliente barato si a ti te sale al doble. Aquí todo se queda en hablar y ya”, dijo Nurys Ramírez, una comerciante.

Otros negociantes como Ramírez mostraron preocupación por la subida desmedida de los alimentos.

“Yo el jueves compre un saco de cebolla a 1,200 pesos y hoy acabo de dar 1,400 pesos por el mismo saco”, dijo, de su parte, Crismaldy Rosa.

“Aunque no quiera, para no tener que cerrar mí puesto, tengo que subirle; mira que tengo a 35 la libra de cebolla”, declaró.

Nicole Betances, una ama de casa que labora como personal de servicio al cliente, narró que su sueldo le alcanza para hacer una “compra decente” y hoy día califica el hecho de comerse un aguacate como “un lujo”.

“Con los sueldos uno no vive, se sobrevive”, afirmó. “Todo está sumamente caro; yo he dejado de comprar aguacate; 75 pesos(cuesta) un aguacate, nunca creí que llegaría yo a ver eso; eso es para los ricos”, expresó Nicole.

Mientras, William, propietario del colmado “El baratero 13”, contó que los huevos le están saliendo muy caros, pero al ser de los productos que el público más consume, intenta venderlos a sus clientes a un precio “factible”.

“Los huevos me salen a 6.5 pesos cada huevo; yo, para no venderlos a 8 o 9 pesos, se los pongo a dos por 15 pesos, porque, aunque yo gane poco la gente busca eso”, aclaró William Acosta.

Medida sobre aranceles

En la misma línea, al ser abordados respecto a la medida de aplicar tasa cero a los aranceles, se mostraron en desacuerdo, porque, según ellos, “esto afecta la producción a nivel nacional”.

Si perjudica, que no se haga

Para Ángel López, que labora en el Mercado Modelo, dice que, “siempre y cuando no perjudique la producción nacional eso se podría implementar, pero si va a perjudicar, mejor que no se haga”.

“La gente está comprando menos, hay menos dinero; hoy mismo fui a comprar aceite y subió; una persona que acostumbra a comprar un galón ahora comprará medio, con el arroz pasó lo mismo. Todavía no entiendo como el arroz criollo cuesta mucho más que el exportado”, cuestionó López.

Gran parte de los mercaderes desconoce de la aprobación de la ley que grava la tasa cero en el arancel de aduanas para productos de la canasta básica familiar.

UN DATO

Esto significa

El arancel es la tarifa oficial establecida en un país, y que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas.