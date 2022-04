Al menos seis muertos y 9 heridos este domingo en un tiroteo en Sacramento, California

Al menos seis fallecidos y nueve heridos en un tiroteo ocurrido la mañana de este domingo en Sacramento, California, en Estados Unidos.

La Policía de Sacramento informó en Twitter el número de víctimas y que la periferia donde se produjo el tiroteo está cerrada y con gran presencia policial.

“Los oficiales localizaron al menos a 15 víctimas de disparos, incluidas 6 fallecidas” dice la Policía.

Emitió igual lo siguiente “AVISO: 9th St a 13th St está cerrada entre L St y J St mientras los oficiales investigan un tiroteo con múltiples víctimas. Condiciones desconocidas en este momento. Evite el área ya que permanecerá una gran presencia policial y la escena permanecerá activa. Siga este hilo para obtener actualizaciones”.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe