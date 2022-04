Partidos políticos alegan que no recibieron confirmación para celebración de encuentro en la JCE

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Los representantes de diferentes partidos políticos manifestaron que debido a una “mala convocatoria” de parte de la Junta Central Electoral (JCE) y el Consejo Económico y Social (CES) fue que no asistieron al sexto encuentro del diálogo para debatir las propuestas de reforma electoral.

Al ser contactados por LISTÍN DIARIO, luego de la JCE suspendió el encuentro pautado para este jueves debido a que los partidos opositores faltaron a lo que sería la primera reunión sobre el tema en 45 días, estos manifestaron que la confirmación “nunca llegó” y que por ello no se percataron de la realización del encuentro.

PLD

El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quien representa al expartido oficialista en esas reuniones, José Dantés Díaz, manifestó que ni la JCE ni el CES le confirmó la realización del encuentro de este jueves.

“Y cómo los miembros de la JCE tienen casi un mes viajando, pues no se sabía nada. Después que concluyó la última reunión y se dijo fecha, ese día, no se volvió a contactar a los partidos políticos, eso explica que solo 4 de 26 se presentaron hoy (jueves). Es que los miembros de la JCE estaban por Europa y EEUU durante más de dos semanas. Parece que nadie quedó a cargo de confirmar”, manifestó Dantés Díaz.

Fuerza del Pueblo

El suplente de delegado de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, agregó que a ellos no les llegó la convocatoria por ninguna vía.

“A nosotros no nos llegó convocatoria ni de manera escrita ni por correo, ni vimos ninguna llamada telefónica ni de ningún tipo de mensajería para la convocatoria en el día de hoy…hemos conversado con algunos partidos y por igual nos han confirmado lo mismo que no recibieron una convocatoria oficial de parte de la Junta”, detalló Ubiera, quien es el representante del partido opositor en las reuniones.

PRD

De su lado, Janet Camilo, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) aclaró que tampoco tenía anuencia de que la misma fue pautada para la mañana del jueves.

"Teníamos tiempo sin reunirnos y no se nos confirmó con una comunicación, por eso se cayó por la mala convocatoria", añadió la exfuncionaria.

PRSC

De parte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), su delegado ante la JCE, Tácito Perdomo, explicó que aunque se había hablado de este jueves como el día de la siguiente reunión; el sistema que se había estado implementando señalaba el envío de un mensaje de confirmación, “al menos dos días antes”.

"Incluso la Junta tenía que mandar un cuadro sinóptico con las posiciones de todos los partidos mostrando en que estaban de acuerdo y en qué no, con relación a las propuestas de la reforma electoral y hoy es que la va a mandar, la reunión no tenía razón de ser sin eso", manifestó Perdomo.

Los que fueron

Los únicos asistentes a la reunión fueron Thania Báez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Sergio Holguín, de Alianza País; Dionisio de los Santos por el PRM; Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Radhamés Martínez, del sector social y Néstor Saviñón en representación del Gobierno.

Holguín explicó a reporteros de este diario que “ciertamente” la convocatoria a la reunión se realizó el nueve de marzo y que no se volvió a llamar a ninguno de los partidos pero que aún así expresó sentir preocupación por la actual situación.

“Sentimos profunda preocupación por la suspensión de hoy, primero algunos partidos solicitaron dos veces la ampliación del plazo para depositar sus opiniones y hoy no se presentan a la reunión. Alianza País depositó desde el primer día sus consideraciones y no ha faltado a ninguna convocatoria. Deja mucho que desear este comportamiento que nos hace pensar que no se tiene la intención de adecuar las leyes electorales”, señaló el representante de Alianza País.

El co-coordinador en representación de la JCE, Samir Rafael Chami Isa, calificó como “penosa” la situación, por tratarse de una de las mesas que están más avanzadas en las discusiones del Diálogo por las Reformas.

“Lo más lamentable es que esta actividad estaba programada para el 16 del presente mes y a petición de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fue aplazada para el día de hoy y aquí no están”, expresó Chami Isa.