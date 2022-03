PLD pedirá interpelar a Gloria Reyes de Súperate y al director del Inabie

Yariel Ferreras

Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se pronunció ante la situación en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la tarjeta Supérate y otros temas sociales mediante una rueda de prensa.

Johnny Pujols, ex subdirector del Inabie, manifestó que la dirección del gobierno actual deberá rendir cuentas ante la situación.

“La dirección de Inabie deberá rendir cuentas ante el desastre administrativo, los escándalos de corrupción por las licitaciones irregulares y el evidente deterioro de los programas de la institución”.

Asimismo, expresó que es urgente la solución de los problemas tanto con los prestadores como con las familias y que, además, resuelvan a los estudiantes, los cuales, según Pujols, son los principales afectados.

El PLD anunció que los diputados del partido, en los próximos días, presentarán un recurso de interpelación para que los responsables de principales programas de protección social den la cara a la población y expliquen cómo resolverán el desastre tanto en Inabie como en Supérate.

Pujols mencionó a Gloria Reyes, quien es la directora general de Supérate, y dijo que la misma tendrá que explicar de manera detallada cómo fue posible ese hecho considerado como “la estafa más grande en la historia de los programas sociales”, alegando que no permitirán que una vez más “los verdaderos responsables se queden impunes como ya es de su costumbre”.

“Desde el PLD tomaremos acciones para evitar que la gente siga abandonada a su suerte. Lo haremos como lo hicimos cuando fuimos gobierno y como lo hemos hecho siempre”.

Sobre Inabie

Pujols, como ex subdirector de la entidad, contó que los programas que se ejecutan desde allí son “la política pública más trascendente en los últimos 50 años” y que fueron una conquista que el PLD le brindó al pueblo dominicano.

“Desde el Inabie se apostó por la dinamización y desarrollo de las comunidades más recónditas del país, promoviendo su inclusión en la cotidianidad de estos ecosistemas sociales y garantizando la posibilidad de movilidad social para quienes en ocasiones estaban condenados a nacer y morir pobres” habló Pujols.

Además de comentar que no es un secreto el descuido en los programas de alimentación escolar durante el último año, explicó que no solamente cientos de microempresarios se han visto afectados por el este proceso, el cual vulneró sus derechos, sino que también muchos niños no reciben las cinco raciones semanales que les corresponden.

También, según lo detallado por el miembro del partido, hay peores resultados en otros programas donde ha disminuido la calidad o se ha visto la anulación del programa. Como ejemplo a ello, puso que no se han vuelto a comprar uniformes para los estudiantes con escasos recursos.

Pujols comentó sobre las microempresas, las cuales ahora se han responsabilizado con subsidiar los programas que se han ejecutado desde el Inabie.

“Es un abuso que tengan que ser los microempresarios quienes deban subsidiar al Estado dominicano, lo que ha provocado que cientos de ellos vayan a la quiebra por un adeudo de más de 6,000 millones de pesos, estamos hablando de más del 25% del presupuesto anual de esta institución”, expresó.

“En el PLD vemos con mucha preocupación cómo un instituto que nació para combatir con la pobreza y desigualdad, para brindar oportunidades a los que menos tienen, se ha convertido en un catalizador que provoca que vuelva el hambre y la desnutrición a las escuelas. Los hechos demuestran que se está retrocediendo 50 años, y se ha politizado una de las mayores reivindicaciones del sistema educativo dominicano”, indicó.

Tarjeta Supérate

Frank Olivares, ex director ejecutivo de la Vicepresidencia y miembro del Comité Central del PLD, dijo que en los gobiernos a cargo del PLD sacaron a 1.7 millones de personas de la pobreza, y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien lleva el gobierno actual, en "solo 19 meses la pobreza ha aumentado en más de 268 mil personas".

“El fraude histórico a la tarjeta Supérate es un crimen contra los más necesitados que el gobierno de Abinader pretende ocultar y minimizar, le están arrebatando esta conquista a los más vulnerables y han pervertido una de las instituciones y programas más efectivos, que fue modelo regional en el Caribe”, contó.

Agregó que es “imposible” cometer una estafa de esta magnitud de más de RD$ 300,000,000 donde están involucrados más de 86,000 usuarios y 300 colmados, “sin información concreta y actualizada sobre el funcionamiento del sistema de pagos”.

Presupuesto de inversión social

El ex ministro de Trabajo y secretario de Seguridad Social del partido, Winston Santos, señaló que en el año pasado la inversión social había alcanzado una ejecución de 471,553 millones de pesos, el cual está debajo de lo ejecutado en el 2020, esto debido a la disminución en el presupuesto de educación y una baja en la protección social.

“Año tras año cada peso asignado en el presupuesto tiene menor poder de compra por la inflación y la devaluación, por tanto lo correcto sería evaluarlo en términos reales o en dólares”. comunicó.

De igual manera, comparó la ejecución presupuestaria de inversión social en los últimos dos años, donde la del 2020 ha disminuido desde 9,641 millones de dólares a 8,282 millones de dólares en 2021. Presuntamente lo que se tiene presupuestado para el año en curso es menor, ya que, según Santos, apenas asciende a 7,995 millones de dólares.

“Estamos hablando de una disminución de más de 1,646 millones de dólares, equivalentes a un 17 % en lo que lleva gobernando Luis Abinader y el PRM”, comentó.

Igualmente, manifestó que mientras en el último año que gobernó el PLD, 2020, se ejecutó un presupuesto de 3,753 millones de dólares; en el 2021 redujo a 2,121 millones de dólares, y en el 2022 disminuyó a 1,795 millones de dólares.

Santos reaccionó al tema refiriéndose a que esto se produce en una época donde las familias dominicanas están experimentando el mayor aumento de precios en la década y en un momento en el que más requieren de un gobierno “cercano y sensible”.

Concluyó diciendo que tanto el presidente Abinader como sus ministros mienten cuando informan que la inversión en protección social es una cifra “sin precedentes”.