Disgusto con nuevas rutas es porque duplicaron el pasaje

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La modernidad y confortabilidad de los autobuses que se han incorporado a los tres corredores en la capital, conquistaron a gran parte de los pasajeros, sin embargo, el precio por trasladarse en ellos ha deteriorado la aceptación con que fueron recibidos.

Por cada viaje, un ciudadano debe pagar 35 pesos que representan más del doble de lo que invertían por la misma distancia en una de las unidades de la estatal Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), las que están siendo desplazadas por las nuevas rutas de federaciones de transportistas.

“Ahora hay que buscar de donde no hay para pagar 20 pesos de más”, manifestó Milagros Mejía, quien aseguró que tenía “mucho tiempo” usando la OMSA para movilizarse del sector Los Ríos, donde vive, hacia la avenida Núñez de Cáceres, donde trabaja.

Mejía indicó que la OMSA era “más económica” y “más rápida” y que aunque ahora funciona el Corredor de la Núñez de Cáceres en su lugar, no le gusta usarla. “Me gustaba mi OMSA, uno llegaba volao’”, agregó.

Así como Mejía, otras que aguardaban por el autobús en una de las paradas expresaron que “duran mucho para pasar” y esto les ocasiona llegar tarde a sus centros laborales.

Los presentes, que además de la espera compartían la molestia reflejada en sus rostros, revelaron que aunque deben pagar con las tarjetas de pago integrado o de crédito, también les permiten pagar con efectivo, pero “nunca tienen para devolver”.

“Si tú pagas con 50 te dicen que no tienen menudo y se quedan con los 50. Ellos tienen que poner por lo menos una cajera”, expresó Mejía.

En la Charles

La misma percepción sobre los costos la compartió Jhenibel Díaz, quien recién se acostumbra al Corredor de la Charles de Gaulle.

Para Díaz la innovación que se busca con este tipo de transporte está “excelente”, pero reconoció que ahora tendrá que pagar más. “Yo que trabajo, ahora se me hace más difícil, pero uno tiene que moverse”, dijo con resignación.

No obstante, no todos opinan lo mismo, Iris Núñez, consideró que los 35 pesos son “un sacrificio que hay que hacer”. “En esta ruta hay muchos piratas (refiriéndose a los choferes sin registrar) y ahora uno estará más seguro”, expresó.

En el Corredor de la Charles de Gaulle no solo existe la queja por el pasaje que aún no se paga por permanecer gratuito por motivo de su inauguración, si no que los conflictos no han parado tan pronto se informó de su incorporación al sistema privado.

Ayer, los choferes del corredor tuvieron que desviarse, tomar atajos o simplemente quedarse paralizados en una de las estaciones de control y suministro de combustible para evitar “problemas” con los dirigentes de transporte de las rutas desplazadas.

CORREDORES

El Corredor de la Núñez de Cáceres fue el primero del Plan de Movilidad Urbana, inaugurado el 27 de febrero de 2021 para beneficiar a más 10,000 usuarios diarios. El segundo fue el de la Winston Churchill, inaugurado el 13 de febrero pasado, que incorporó 47 nuevos autobuses de 90 pasajeros para mejorar la movilidad.