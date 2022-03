Los carros públicos y las guaguas operarán junto con Corredor en la Charles hasta nuevo aviso

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Luego de que los primeros dos días de circulación del nuevo Corredor de la avenida Charles Gaulle (CCH) fueran marcados por dificultades y protestas, la Federación Nacional del Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) y el Gabinete de Transporte del Poder Ejecutivo acordaron que las rutas de carros públicos podrán seguir operando al simultáneo con los autobuses, hasta tanto no sean incluidos todos los choferes.

En una rueda de prensa, Juan Hubieres, presidente de Fenatrano; y el coordinador del Gabinete de Transporte, Hugo Beras, anunciaron que se iniciará un nuevo levantamiento en el corredor Charles de Gaulle para verificar a todos los choferes que forman parte de ese sistema vial y que si hay choferes fuera serán incluidos y precisaron, además, que todas las rutas que intervienen y cruzan la avenida mantienen sus operaciones y que, para mayor claridad, serán identificados los vehículos.

“El caso particular de la Charles tiene que ver con la inclusión, dado que ahí hay 24 operadores de 24 rutas…, habíamos propuesto realizar un levantamiento antes de que el corredor empezara a operar, no fue posible y se acordó entonces que todos trabajaran hasta tanto no se hiciera un levantamiento y no hubiera exclusión “, explicó Ubieres acerca de lo acordado.

Ubieres manifestó que ellos (Fenatrano) no protestaron en las instalaciones de los demás corredores porque ellos allí no tenían rutas funcionando y no porque estuviesen de acuerdo con los mismos ya que “donde ellos no son parte, no se involucran”.

El corredor de la Charles fue inaugurado por Luis Abinader el pasado lunes y justo al día siguiente cinco de sus autobuses estaban fuera de servicio tras ser apedreados por desaprensivos y justo el miércoles los choferes tuvieron que tomar atajos o escoger por no montar pasajeros, por miedo a más reacciones.

Ubieres no especificó acerca de que si quienes lanzaron las piedras eran parte de Fenatrano pero tampoco los excusó.