Reclama a Salud indagar trato a Olmos

Santo Domingo, RD

El Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) solicitó al Ministerio de Salud y al Servicio Na­cional de Salud que investi­guen las condiciones en las que fue desatendido en los hospitales de esta capital el periodista Conde Olmos, quien luego falleció.

Olivo De León, presidente de la entidad, afirmó que la muerte de este periodista y las dificultades que enfren­tó para ser atendido en los hospitales, pone en eviden­cia las deficiencias del siste­ma de salud dominicano.

“Solicitamos al doctor Da­niel Rivera, ministro de Sa­lud, y a Mario Lama, direc­tor del Servicio Nacional de Salud, que dispongan una investigación sobre la falta de atención al perio­dista Conde Olmos en el hospital Darío Contreras, en el Instituto Nacional de la Diabetes y la indiferen­cia para recibirlo en el hos­pital Ramón de Lara”, ex­presó De León.

Denunció que tanto en este caso, como en muchos otros en los que ha intervenido, en los hospitales nunca hay camas disponibles para los pacientes, ponen las citas de las consultas para cuatro y seis meses, si no tiene un amigo, relacionado o un en­llave en el centro pasa tra­bajo; exigen seguro médi­co para las atenciones, si no tienes seguro le introducen por una puerta como si no tuviera derecho a la salud; la escasez de especialistas, de viernes a lunes.

DANDO TUMBOS

Dijo que costó casi dos semanas de esfuerzos para que Conde Olmos fuera recibido en uno de los hospitales de Santo Domingo incluido el Ra­món de Lara, del cual su padre, oficial superior y médico psiquiatra, ha­bía dirigido hace años, y donde se mantuvieron cinco días dando vueltas para no responder.