Fiscal encargado en caso David Ortiz dice que está seguro de investigaciones en Procuraduría

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, dijo que no le genera ninguna inquietud el informe realizado por un investigador privado que indica que César Emilio Peralta fue quien atentó contra la vida del expelotero David Ortiz.

“No me genera ningún tipo de escollo, no tengo nada que ver con las aseveraciones de tipo privado de un individuo que trabaja ahora para una parte privada, ese no es mi problema”, dijo este lunes Guzmán, quien lideró la investigación del caso ocurrido en junio de 2019 donde resultó herido de bala David Ortiz.

En sus declaraciones, el fiscal también aseguró que la institución judicial hizo las investigaciones “sumamente bien” y que el organismo tiene “posiciones claras en torno al tema”.

Asimismo, indicó que no emitiría otros comentarios sobre el tema y que “se acata y acoge a las decisiones que tomen sus superiores en torno a ese tema”.

A mediados de marzo, el periódico estadounidense Boston Globe publicó un reportaje que indicaba que el narcotraficante César Emilio Peralta “César el abusador” había mandado a matar al expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, de acuerdo con los resultados de una investigación privada liderada por el ex comisionado de la Policía de Boston, Ed Davis.

Según las autoridades dominicanas, el objetivo del ataque fue Sixto David Fernández, amigo del pelotero y se encontraba sentado junto a él en el bar.

De acuerdo con el artículo, Davis dijo que una de las razones del ataque pudo haber sido “acumulación de celos y desaires percibidos”.

Entre los que cumplen prisión preventiva por el caso se encuentran Rolfi Ferreras Cruz, Oliver Moisés Mirabal, Eddy Vladimir Féliz García, Joel Rodríguez de la Cruz, Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez, Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, Lanny Estefanny Pérez Reyes, José Eduardo Ciprián, Carlos Rafael Álvarez, Franklin Junior Merán, Víctor Hugo Gómez Vásquez, entre otros. Todos se encuentran enfrentando juicio de fondo.