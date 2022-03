Delegación fiscaliza la preventiva de Mao y no detecta allí anomalías

Ricardo Santana

Mao, Valverde, RD

Siguiendo denuncias de que en la cárcel preventiva de la Policía Nacional en Mao los internos eran mal­tratados y que compartían en medio de un ambien­te de promiscuidad y haci­namiento, una delegación de la Comisión Domini­cana de los Derechos Hu­manos encabezada por su presidente, Manuel María Mercedes, visitó el recinto y conversó con el director de la Dirección Noroeste del ente policial y los pro­pios reclusos.

De su parte, los reos nega­ron la versión al manifestar a los activistas de derechos humanos que el trato que reciben es bueno y se sen­tían bien, en el marco de su privación de libertad.

CNDH felicita a Kunhart

En un recorrido por el pe­nal, junto al director de la Dirección Noroeste de la Policía local, coronel Re­né Luna Kunhart, otros al­tos oficiales y representan­tes del Ministerio Público, María Mercedes felicitó al oficial de mando por el trato afable que, según le dijeron los reos, están reci­biendo en esa cárcel.

“Yo lo felicito porque ya me hablaron: si hubiese habido un mal trato me lo hubiesen dicho, porque usted sabe que el preso no calla”, le dijo el activista de derechos humanos al comandante policial.

El coronel Kunhart ex­plicó a los internos de la cárcel preventiva de Mao, se les ofrece un trato humano.