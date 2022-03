El azul celeste "por la vida, la familia y la nación" vistió a Santo Domingo

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Con motivo del Día Nacional del No Nacido, que por ley se estableció el 25 de Marzo, la tarde del sábnado grupos provida, realizaron una multitudinaria caravana de vehículos por las principales avenidas de la ciudad que concluyó en el Congreso Nacional, convirtiéndose en la primera de varias manifestaciones organizadas que responden al llamado patriótico de defender la vida, la familia y la nación.

El reloj marcaba las 1:45 de la tarde y ya había un buen grupo de automóviles reunidos en los parqueos de Estadio Quisqueya Juan Marichal, el que sería el punto de encuentro de la “Caravana Celeste” por la vida que partía a las 2:00 de la tarde.

Niños acompañados de sus padres con los rostros pintados de azul y la bandera dominicana, jóvenes de diferentes grupos religiosos, pero también civiles y hasta ancianos de entre 65 y 80 años, estaban en el lugar entonado cantos cristianos y escuchando la animación que hacía la emisora radial Vida FM.

En ese momento, los organizadores del evento, decidían esperar hasta las 3:00 de la tarde, los autobuses que venían del interior del país (Puerto Plata y Santiago) y que faltaban para completar el conjunto.

Cuando llegó la hora, el estacionamiento del Estadio se despejo, las personas corrían para montarse en sus vehículos que empezaban a formar naturalmente una hilera, en la que sobresalían las banderas azul celeste y dominicana, y las pancartas.

La ruta azul celeste

Una yipeta grisácea, con un altavoz donde se transmitía en vivo la emisora radial Vida FM era la que lideraba la ruta junto a dos jeep negros de donde caían dos trozos de tela celeste y un carro azul como sinónimo de “lucha más vida”.

Mientras la emisora radial tomaba llamadas telefónicas de personas de diferentes partes del país que no se encontraban en la caravana, la sociedad civil junto a la iglesia católica y la comunidad evangélica atravesaban las principales avenidas del Distrito Nacional.

Primero fueron desde el Estadio Quisqueya por la avenida Máximo Gómez esquina Paraguay. En ese momento, muchos carros que no eran de la caravana se unieron.

Luego en la 27 de Febrero hasta la Tiradentes, siguiendo la Jiménez Moya, Núñez de Cáceres y Luperón, empezaron las bocinas a animar el recorrido y a la gente externa, que cuando veía pasar un vehículo con la bandera celeste mostraba su apoyo saludando y vociferando la frase: “RD es provida”.

Rápidamente, la caravana cruzó la Luperón con Kennedy y Kennedy con avenida Winston Churchill. Y con la insignia: “No puede haber familia si no hay vida y no puede haber nación si no hay familia”, atravesó el último tramo del recorrido por la Jiménez Moya hasta el Centro de los Héroes.

Cuando llegaron a la Plaza del Congreso de la República Dominicana, donde se discute el proyecto del Código Penal sobre la legalización y despenalización del aborto, esperaba un tropel, que inundó el lugar de fiesta y celebración. Allí había un montaje escénico con música por la vida, la familia y la nación.

El concierto celeste

"RD es provida, yo soy provida", fue una de las frases más escuchadas y entonadas por los presentadores durante el concierto gratuito, que tuvo danzas, bailes y que contó con la participación de artistas como Noe Reyes, Alisber Zapata, Proyecto 67, Coro Chichigua, Lizzy Parras, Lorens Slacedo y la Fusión.

"El aborto no te desembaraza, te convierte en la madre de un niño muerto", dijo María Ángeles mientras disfrutaba del concierto.

Ángeles se trasladó desde Puerto Plata a la capital del país para participar en este encuentro por la vida.

También, en la actividad varios obispos expusieron temáticas sobre la vida.

Asisten congresistas y autoridades eclesiásticas

La marcha contó con la participación de congresistas como Betty Gerónimo, Isabel de la Cruz, Orlando Jorge Villegas y autoridades eclesiásticas, como Monseñor Víctor Emilio Masalles.

"La vida no se debate, se defiende y la familia es lo más importante", dijo Gerónimo, diputada de Santo Domingo Norte.

De su lado, Orlando Jorge Villegas, además de manifestar que estas son cosas de sentido común, dijo que los valores en los que fue fundado el país: Dios, Patria y Libertad, tienen que respetarse y no serán negociados.

“Nosotros queremos que se respete la Constitución Dominicana en el nuevo Código Penal, pero también que no tengamos temas de fuera de República Dominicana que se han inmiscuido en algunas sociedades y en los valores de esas sociedades”, expresó el representante de la circunscripción 1 del Distrito Nacional ante la Cámara Baja.

Por otra parte, los representantes eclesiásticos hicieron un llamado a que los dominicanos defiendan los valores familiares y el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.

Masalles explicó que el Congreso y el Gobierno deben promover normativas que eleven el nivel de las familias, en lugar de justificar la descomposición de los últimos tiempos.

Manifiesto por la vida y la familia

“La Caravana Celeste ha venido al Congreso para exigir a las autoridades de la República Dominicana que no haya una sola muerte innecesaria de vidas inocentes, que su deber es defender las vidas humanas de los dominicanos. Si admitimos que una madre pueda acabar con la vida de su hijo nada impedirá que nos podamos matar los unos a los otros, porque la vida humana perdería su valor y llevaría a la Nación a su fin”, leyó Jean Cristofer Pérez, en el manifiesto con la que concluyó la actividad por la vida, la familia y la nación.

También los provida fueron a exigir a las autoridades a que defiendan la familia, que es la célula y la base de la sociedad.

“Sin una familia sana la sociedad está enferma. Exigimos que el Gobierno propicie políticas que protejan a las familias dominicanas que ayuden a forjar los ciudadanos que la Patria necesita. Si una sociedad no cuida a sus familias vemos los elementos más nocivos en ella: la violencia, las drogas, el alcohol, los mal llamados feminicidios, el sexo irresponsable, los abortos, y muchos etcéteras más”, manifestó Evelyn Alcántara.

Solicitan creación de un Ministerio de la Familia

Con la marcha, los provida solicitaron a las autoridades la creación de un Ministerio de la Familia, que a su parecer, es lo que hace falta para canalizar una política familiar integral, “en lugar de ministerios aislados que se dedican a usar los recursos del Estado en forma desarticulada”.

“Un Ministerio de la Familia coordinaría, articularía e integraría todas las políticas públicas relativas a la familia que a través de los distintos organismos existentes para tales fines: el Consejo Nacional para la Nin~ez (Conani), el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional de los Discapacitados (Conadis), el Departamento de Protección de la Vejez del Ministerio de Salud Pública y otras iniciativas del sector público como la seguridad, la pensión, la educación la salud y la vivienda”, dijo Pérez a la vez que la gente gritaba.