Investigarán denuncias del LISTÍN sobre irregularidades en destacamento Bella Colina

Santo Domingo, RD

El director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, ordenó este viernes que los organismos de control interno de la institución realicen una exhaustiva investigación sobre las irregularidades denunciadas por residentes de Bella Colina en una publicación realizada por LISTÍN DIARIO.

Inspectoría y Asuntos Internos sería el área encargada de indagar sobre las denuncias realizadas acerca de las condiciones en que opera una cárcel preventiva en el destacamento del sector Bella Colina, Santo Domingo Oeste.

Según un comunicado emitido por el cuerpo del orden, la medida fue adoptada mediante el memorándum 9960, emitido en interés de esclarecer la denuncia presentada en relación a supuestas inconductas de miembros policiales de servicio en dicho destacamento.

En el referido memorándum, Alberto Then precisa que espera a la mayor brevedad los resultados de las pesquisas con opinión y recomendación.

Denuncia

En la publicación realizada este lunes por reporteros de LISTÍN DIARIO se denunció que agentes policiales utilizan la prisión del mencionado destacamento para generar dinero.

Asimismo, el equipo de periodistas constató algunos de los señalamientos sobre las condiciones infrahumanas que imperan allí.

“El que está ahí no puede ver na’, no puede ver el cielo; a usted no le va a dar aire, usted no va a ver sol, cuando usted esté trancao’ ahí va a estar uno arriba del otro”, contó indignado Samuel, un residente tuvo un familiar recluido en el sótano del centro.

Distanciamiento

Por su parte el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, aseguró que la cárcel del destacamento de Bella Colina no está bajo la responsabilidad de la entidad que preside.

Proceso

Los privados de libertad que se encuentran en el sótano de la prisión de Bella Colina llegan allí de manera provisional, para luego ser trasladados al juzgado de Atención de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

Una vez se les conoce la medida de coerción, son retornados al recinto carcelario administrado por la Policía Nacional, algunos a espera de la orden de libertad y otros para ser llevados a la cárcel de La Victoria o a la prisión de San Luis.

Mientras, reclusos a quienes se les dicta prisión preventiva permanecen en el lugar.