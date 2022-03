Incendio forestal que afecta Las Terrenas está bajo control, dice Medio Ambiente

Santa Marte

Santo Domingo, RD

Un incendio forestal afecta hace varias horas una zona boscosa próxima a Portillo, Las Terrenas, Samaná.

La información fue confirmada a Listín Diario por Gerónimo Abreu, encargado de las unidades de control de incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente, quien dijo que ya hay una gran parte del incendio que está bajo control.

Sin embargo, indicó que el personal que tienen en la zona no es suficiente para hacer frente a la situación, y que no será hasta las primeras horas de este jueves cuando enviarán más brigadas para dar apoyo a la que se encuentra en el lugar.

En el lugar se encuentra una brigada especializada en control de incendio de estructura, no así forestales, dijo, por lo que mañana será reforzada por la brigada de La Vega, dijo Abreu.

“Los que están dando respuesta son los bomberos estructurales de la zona y los bomberos estructurales que no son del Ministerio de Medio Ambiente no tienen las herramientas para trabajar con incendios forestales, ellos han apoyado al personal que tenemos allá que tampoco es muy abundante, porque como no es una zona de frecuentes incendios forestales no tenemos una brigada amplia allá en Samaná”, dijo el funcionario al ser contactado por Listín Diario.

Hasta el momento se desconocen los factores que pudieron haber dado origen al hecho, y la magnitud de los terrenos afectados.

Moradores del área había externado temor de que el incendio se propagara a otras áreas, pero Abreu indicó que la parte afectada está totalmente deshabitada y que los bomberos estructurales pernoctarán en el área como medida de prevención ante cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar.

“Todavía el incendio tiene una parte activa, hay una gran parte que está bajo control, pero hay una gran parte que aún está quemando sin control”, dijo.

Los incendios se producen a unos cinco kilómetros de Portillo, en una zona húmeda cubierta de eneas, pero no representan peligro para las comunidades vecinas.