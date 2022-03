Apenas miden terrenos donde levantarán muro

Santo Domingo, RD

El único trabajo que se rea­liza en el muro fronterizo, cuyo primer palazo en­cabezó el presidente Luis Abinader el 20 de febrero pasado en el sector Nan­guito, del barrio El Abani­co en la orilla del río Ma­sacre que separa al distrito de Ounaminthe (Haití) y Dajabón, consiste en medi­ción de terrenos que desde el lunes realizan topógra­fos, comprobaron perio­distas del Listín Diario.

En el recorrido por el área se pudo apreciar que solo existe un pequeño trayecto de embarillado, el mismo que se encontraba cuando Abinader presidió el acto.Los reporteros observa­ron que en el terreno don­de comenzará la obra que tendrá una inver­sión de 1,750 millones de pesos, hay estacionado un tractor tipo bulldoc.

Pero vecinos del lugar manifestaron que ese aparato llegó días an­tes del acto donde se anunció la verja fron­teriza y que no ha si­do movido del lugar donde lo estacionaron.

En medio del debilitado cauce del Masacre por la parte del sector Nangui­to, unas pocas mujeres la­vaban ropa, los niños y ni­ñas se bañaban y trataban de pescar pequeños peces con deterioradas atarrayas.

Ausentes

Ayer, la gobernadora de Da­jabón, Rosalba Milagros Pe­ña, se encontraba fuera de la zona, el alcalde Santiago Riverón, rehusó hablar del tema por razones obvias.

Mientras la mayoría de legisladores, incluyen­do el senador David Ra­fael Sosa Cerda, fue im­posible localizarlos.

La vicepresidenta de la Re­pública, Raquel Peña, es­timó sobre la verja peri­metral fronteriza que los responsables de la obra deben estar trabajando.

Pero Listín Diario obser­vó que todavía no han dado el primer picazo. “Realmente no creo que esté parada, eso se ha di­cho en la prensa; pero ha­bría que hablar realmente con los contratistas porque esa obra se licitó y se asig­nó entonces se supone que deben estar trabajan­do”, comentó la vicepresi­denta al ser abordada por periodistas en la capital. No hay brigadas de trabaja­dores, tampoco equipos en el lugar donde el mandata­rio activó una máquina pe­sada para descargar una li­ga de concreto en medio de la atención de la sociedad; sobre esa obra que muchos defienden y otros critican.

En esta provincia no hay representantes conoci­dos de la empresa cons­tructora que está encarga­da del tramo del muro y la verja que buscará contro­lar el tráfico, tanto de per­sonas indocumentadas co­mo de mercancías, robos de ganados y otros ilicitos.

Sectores oficialistas co­municaron que la compa­ñía responsable de ejecu­tar el proyecto se encuentra ubicada en Santo Domingo.

En los terrenos donde co­menzará a construirse el muro habían dos guardias apostados, quienes cui­dan la zona celosamente, aunque no objetaron la en­trada de los periodistas.

La expectativa crece en Da­jabón en torno al día que la obra comenzará a construir­se, porque hasta ayer no se había dado el primer golpe.

Las autoridades de Daja­bón rehúsan referirse al ca­so porque todo está cen­tralizado en la capital.

Cumpliendo una de sus promesas en su primer discurso de rendición de cuentas el 27 de febre­ro de 2021, el presidente Abinader anunció la cons­trucción de un muro fron­terizo que serviría para me­jorar la seguridad en la zona que divide la Repú­blica Dominicana de Haití.

Para ese entonces, el go­bernante manifestó que el muro se construiría en la se­gunda mitad de 2021, sin embargo aun cuando no se explicaron las razones, el proyecto no fue iniciado.Ahora en febrero de 2022 se anunció que en nueve me­ses estaría lista la etapa dos de la edificación.

SEGURIDAD

PICAZO

Labores.

Topografos comenzaron a medir los terrenos en el área donde comenzará la construcción del muro fronterizo.Hasta ayer no se había dado el primer picazo para la ejecució