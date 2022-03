Los trabajos de ampliación del Teleférico y Metro de Santo Domingo marchan viento en popa

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

El crujido de la maquinaria pesada, las excavaciones, las varillas desplegadas sobre el terreno y el trote de los obreros con sus chalecos lumínicos, son elementos que denotan el avance de los trabajos de construcción y ampliación del teleférico de Santo Domingo, específicamente en la zona de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.

“Desde que sale hasta que se opone el sol”, así de largas son las jornadas de trabajo en lo que será la Estación 7 del teleférico.

Durante un recorrido realizado por periodistas de Listín Diario se observó el progreso del proyecto desde que se dejaron iniciados los trabajos de construcción a finales del pasado año. El ingeniero a cargo, Raelys Sánchez, explicó que la obra se encuentra en la etapa de mejoramiento de suelo.

“Mejoramos el suelo e incrustamos canastos metálicos, es básicamente una zapata, los cimientos de lo que será la estación del teleférico”, sostuvo. En ese mismo orden, el ingeniero explicó que esa primera fase de la construcción terminará en las próximas dos semanas.

Asimismo, precisó que la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), supervisa y da seguimiento con frecuencia a los trabajos. “Ellos son los fiscalizadores, la semana entera están con nosotros”, aseguró.

Cabe señalar que este proyecto de ampliación contará con cuatro nuevas estaciones.

Los desalojos

Meses antes de iniciar la obra, fueron desalojadas decenas de familias para, posteriormente, demoler sus viviendas. Aunque el derribamiento está casi culminado, algunas casas no han sido removidas. La residencia de Luz Esther de Jesús es una de ellas.

“No me han entregado el cheque, ni me dicen cuándo me lo darán”, dijo. Según explicó a este diario, lleva más de 30 años viviendo en esa zona, pese a que ya firmó contrato para la demolición de su casa, aún no ha podido abandonarla, debido a que el pago que le prometió el Estado por ella no ha sido efectuado.

Asimismo, manifestó que el monto que recibirá “no es mucho”, por lo que se le ha dificultado encontrar un nuevo espacio para mudarse, cuando finalmente le toque abandonar la infraestructura donde ha vivido por más de tres décadas. De Jesús sostuvo también que no es la única residente de Los Alcarrizos que atraviesa esa situación.

Extensión del Metro

La ampliación del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos es otro de los proyectos del Estado dominicano que marchan viento en popa.

La obra que inicia en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, está a cargo de la Oficina de Ordenamiento del Transporte (Opret). La misma busca impactar positivamente las opciones de movilidad de los ciudadanos residentes en la zona. En este proyecto también se trabaja día a día desde las 7:00 de la mañana para avanzar la primera etapa de la ampliación.

Aunque se mostraron herméticos al ofrecer declaraciones a la prensa, algunos obreros precisaron que aún faltan casas por desalojar y demoler. No obstante, aclararon que por el momento, ninguna de ellas interfieren con sus labores.

Según el mandatario Luis Abinader, la obra debería estar lista para el año 2024. La nueva línea contará con cinco estaciones y se extenderá por 7.3 kilómetros desde el kilómetro 9, en la estación María Montez, hasta Los Alcarrizos, beneficiando así el desplazamiento diario de miles de personas residentes en ese municipio y en Santo Domingo Oeste.