Abogados de Jean Alain Rodríguez dicen con solicitud de prórroga MP demuestra no tiene pruebas contra su cliente

Santo Domingo, RD

Los abogados del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, señalaron que la solicitud de una prórroga de cuatro meses hecha por el Ministerio Público para continuar con la investigación del caso Medusa es una muestra de que no tienen pruebas suficientes que sustenten la acusación contra su defendido.

Ingrid Hidalgo y Carlos Balcácer señalaron por separado que eso demuestra la debilidad que tiene el expediente instrumentado contra su cliente, al entender que ya ha pasado un tiempo considerable para ellos sustentar sus pruebas.

Sin embargo, Hidalgo entiende que el Ministerio Público no necesita de la prórroga, aunque considera que es una facultad que tiene de solicitarla si cree que el tiempo que se le otorgó para presentar las pruebas no es suficiente.

“No hay que dársela porque ellos desde el inicio dijeron que este era un expediente blindado, y que iniciaron este proceso inmediatamente hubo inicio de gobierno, entonces nosotros entendemos que ellos han usado mucho más que el tiempo”, dijo la representante legal.

Se quejó de los privilegios que dice tienen los principales representantes del Ministerio Público para permitir que algunos periodistas entren a la sala de audiencia.

“Lo que pasa es que aquí hay una persona que ustedes muy bien conocen que quieren seleccionar los medios de comunicación para entrar, estamos de acuerdo que toda la prensa participe, pero sin excepción, y sin favoritismo de una persona que se encarga de entrar a los que son amigos de ella”, dijo sin hacer mención de nombre.

De su lado, Carlos Balcácer señaló que aunque el Ministerio Público siempre habló de un “caso blindado y pruebas abrumadoras”, hoy se demuestra que fue un engaño.

Dijo que de ser así hoy estuvieron presentando acto conclusivo y no solicitando una prórroga porque no han concluido el expediente.

“A ocho meses, hoy comulga que no tiene las pruebas completas, el que está listo, dispuesto y preparado para afrontar una realidad procesal la hace con la prueba, porque no se acusa, ¿por qué el estudiante no va al examen?, porque no está preparado”, dijo.