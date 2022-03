Pacheco hace advertencia sobre un senador sin identificarlo: “Es un atrevido”

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, denunció que hay un senador que está “poniendo en peligro las buenas relaciones entre diputados y senadores”.

Pacheco, quien evitó dar el nombre del senador, lo calificó como un “atrevido” al tiempo de señalar que los diputados no le van a permitir esa actitud.

“Hay un senador que está provocando una situación entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República y entiendo yo que hay muchos diputados, conmigo a la cabeza, que no se lo vamos a permitir. Ese senador es un atrevido”, expresó Pacheco, quien recibió un aplauso de sus colegas legisladores.

El presidente de la Cámara Baja también dijo que lo están “acechando, lo estamos chequeando” y tomarán medidas para evitar el conflicto.

“Vamos a proponer una medida porque le voy a escribir una comunicación al presidente del Senado que por lo menos le diga del ambiente que se está generando aquí con ese senador y nosotros los diputados”, dijo Pacheco.

A esto, agregó que “ese senador” tiene una “actitud en contra de los diputados desde que llegó” y que Pacheco se lo atribuye al poco tiempo que tiene esa persona como legislador.

“Yo quiero creer que es de inocencia, quiero creer, porque él tiene poco tiempo como legislador y está atropellando a otra ala del poder legislativo y nosotros no se los vamos a permitir, es bueno que lo sepa”, manifestó Pacheco.

¿Antonio Taveras?

A pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados evitó mencionar nombres, sus declaraciones vienen un día después de que el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, dijera que los diputados tienen la culpa del fracaso en la aprobación del proyecto de ley del Código Penal.

“La responsabilidad del estancamiento del Código Penal recae en la Cámara de Diputados... deberíamos estar trabajando en colaboración, pero parece que no es así. Creo que se le hace un flaco servicio al país cuando instrumentos tan importantes como el Código Penal, que tiene tantos años con nosotros, se puede hacer un gran esfuerzo en una comisión bicameral y llegamos a los consensos y los acuerdos y que luego esos consensos no se cumplan y donde no se respetaron fue en la Cámara de Diputados y no aquí en el Senado”, señaló Taveras Guzmán.