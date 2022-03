Orlando Martínez Howley, 47 años de un asesinato que buscó callar al periodismo dominicano

Lourdes Aponte

Santo Domingo, R.D.

Un 17 de marzo del año 1975 fue asesinado de varios disparos el periodista Orlando Martínez Howley, hoy sus más cercanos amigos y familiares conmemoran su forzosa ida a destiempo.

Sergio Martínez Howley, hermano del fallecido Orlando, aun con cólera en sus ojos e ira en sus palabras le manda un mensaje a la sociedad.

"Yo escribí lo que quiero decir a ver si le llega a algunas sabandijas de nuestro país, hoy estamos reunidos aquí en este lugar de triste recuerdos y amarga historia para el país, que significó un retroceso o estancamiento en las conquistas de las libertades", así inició Sergio.



También resaltó como algunos medios de radio, televisión y periódicos se venden a quién más rápido fluye económicamente.

“Cuando les tocan mandatarios perversos que se valen de la fuerza y el engaño para quedarse en el poder y luego quieren perpetuarse, usando como medio de enlace a "comunicadores", que no son más que payoleros, comerciantes y vende patria, por un bienestar particular ofrecen su voz o pluma para que llegué a los sectores más ignorantes disfrazados de verdades", con fuerza exclamó Sergio Martínez.



Las palabras emitidas por su hermano con las que fue descrita la vida y obra de Orlando, "pretendieron silenciar a un pueblo que encontró en Orlando la voz de la dignidad, hoy estamos reunidos aquí no solo para recordarlo, porque su entrega y sacrificio, su vida fecunda e impoluta, transparente, responsable, siendo consciente del papel que en los pueblos los periodistas deben ejercer".



A su vez le recordó a la juventud que se dedica o se quiere dedicar a esta carrera que no deben dar su brazo a torcer por quienes tienen el medio "corrompido".



"Esas ratas del periodismo están tratando de trazarle pautas a la juventud, pero puras malandrinas", declaró Martínez Howley.

Para culminar su discurso Sergio Martínez Howley expresó que tenía que expresar estas palabras que tenía guardadas desde hace mucho y por si se daba otro evento de la magnitud de la pandemia por el Covid-19, necesitaba externar estás palabras ahora que tenía tiempo.

"Lo que esos ignorantes, bandoleros, nos quitaron en la flor de su juventud, sabemos el tiempo que dilata la aparición de un ser humano con esa naturaleza intrínseca y que la ponga a favor de los mejores intereses, nosotros sabemos el diamante que hemos perdido, lo que la patria perdió , esa intrepidez que le costó la vida, nunca vendió su pluma, esa herida se niega a cicatrizar porque fue dada en el mismo corazón de la patria", dijo Martínez.

En la actividad se encontraba Narciso Isa Conde, entrañable amigo de Orlando Marínez Howley y miembro del Partido Comunista Dominicano, el cual aparte de exaltar las cualidades y aptitudes del fenecido, también hizo referencias a que el país debe despertar ya que se está quedando en manos del empresariado haciendo una mención en especial a los Vicini.