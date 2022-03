Abinader deja establecido enseñanza del inglés como segundo idioma

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader encabezó la presentación del programa de aprendizaje del inglés como segundo idioma en los centros educativos del sector público que será implementado a partir de este jueves.

El programa denominado como "English is Better" comenzará a ser impartido de manera "piloto" en diez centros educativos ubicados en los cinco ejes regionales del Ministerio de Educación.

"La mayor fortaleza que podemos entregarles es ponerlos a la par de otros jóvenes que sí han tenido acceso a una educación bilingüe, porque aprender a hablar inglés ya no es una opción, es una necesidad que nos hace más competitivos en una sociedad cada vez más exigente", manifestó el presidente Abinader al dar las palabras centrales del acto celebrado en el salón Las Cariatides del Palacio Nacional.

El programa fue dividido en dos etapas, una que buscará implementar el inglés desde los niveles básicos, y la otra buscar impactar de manera inmediata a los estudiantes que se encuentran en 5to y 6to de secundaria.

Esa etapa tiene como proyección impactar a unos 74 mil estudiantes de todo el país para finales del año escolar 2022-2023 en centros de Jornada Escolar Extendida y será impartido por espacio de ocho horas semanales en horario vespertino.

El mandatario se mostró optimista y entusiasmado al señalar que la educación es la mejor inversión que puede hacer un país para impulsar su desarrollo.

“Este programa de enseñanza del inglés como segundo idioma, generará el capital humano que el país requiere en diferentes sectores de la producción nacional para un mayor crecimiento y desarrollo sostenible”, expresó el jefe de Estado.

Abinader señaló que el programa busca "mejorar" las oportunidades de empleabilidad y crecimiento profesional de los jóvenes, pudiendo ser elegibles en sectores como áreas de servicios, turismo, zonas francas, entre otros.

"Quiero detenerme en una información que me ofreció Luis Miguel de Camps (ministro de Trabajo), que forma parte del Gabinete de Educación, él nos informaba en esas ferias de empleos en la zona Este donde se buscaban 5,000 plazas para los hoteles y habían muchos de los jóvenes que tenían las capacidades pero una parte no conocía el idioma inglés y por eso poco menos de ,2,000 plazas no pudieron llenarse, porque no conocían, aunque tenía las capacidades, no conocían el idioma", expresó el mandatario, al resaltar la importancia de ese programa.

Esta etapa abarcará 646 centros educativos dentro de las 18 Regionales y los 122 Distritos Educativos para el mes de septiembre.

En tanto que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, enfatizó que dominar el inglés es un requisito indispensable que les permitirá desarrollarse con eficiencia y éxito en cualquier parte del mundo, facilitando las relaciones interpersonales y profesionales.

“Ese es el modelo que va a representar oportunidades para que la gente viva mejor, porque convertirá a sus graduados en sujetos de empleos dignos, demandados por lo que saben hacer y por lo que pueden decir. A eso es a lo que llamamos empleabilidad, que es uno de los pilares del modelo Educación Para Vivir Mejor”, destacó Fulcar.

Capacitación de maestros

El gobierno inició la capacitación de docentes de inglés del nivel primario con el apoyo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), así como la evaluación, capacitación y acompañamiento de los mismos en tres regionales.

Fulcar indicó que aquellos que iniciarán el programa piloto en los 10 centros seleccionados, ya están totalmente capacitados.

En la actividad participaron además el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental de la Presidencia, José Ramón Holguín; la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ligia Pérez; el recargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown; el director de Infotep, Rafael Santos Badía, maestros de las distintas regionales, entre otros.