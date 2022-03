PLD recalca su proceso de consulta para seleccionar “aspirante favorecido no está prohibido por la Ley”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó que su proceso de “consultas” en donde decidirán cuál es el aspirante presidencial con más apoyo no está penalizado por la ley a pesar de las justificaciones expuestas por la Junta Central Electoral (JCE) para decidir no supervisar dicha actividad.

En una conversación con el LISTÍN DIARIO, el suplente de delegado ante la JCE del expartido oficialista, Danilo Díaz, indicó que ninguna de las disposiciones legales señala una prohibición a la medición de aspirantes presidenciales.

“Ha habido un acuerdo entre aspirantes para apoyar a quien resulte favorecido en la consulta, no es escogiendo un candidato que estamos…ellos están justificando porque no pueden supervisar el proceso pero es que nosotros no estamos haciendo primarias, no estamos escogiendo candidatos, nosotros simplemente estamos haciendo un acuerdo entre candidatos que decidieron apoyar a quien resulte aventajado”, señala Díaz al indicar que la consulta pautada para el 16 de octubre del año en curso no se encuentra prohibida en las leyes electorales.

El artículo 41 de la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos indica que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos.

Díaz expresó que con ese proceso ellos no están escogiendo un candidato ni un precandidato y que todo aquel que desee competir en el proceso donde se escogerá a quien represente la casilla presidencial del PLD lo podrá hacer “sin ningún tipo de problemas”.

“La consulta no tiene nada ilegal, porque la consulta es solamente un acuerdo entre aspirantes…pero eso no puede ser la escogencia de un precandidato porque la ley prevé la escogencia entre junio y octubre del año 2023”, explicó el dirigente peledeista.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Román Jáquez Liranzo, la JCE indicó que el mismo es un acto que no se encuentra autorizado por ninguna de las leyes que rigen el sistema electoral dominicano y que de lo que se trata “es de un proceso de selección de precandidatura presidencial, cuya etapa para dicho evento aún no ha iniciado legalmente”.

La comunicación fue escrita en respuesta a la solicitud realizada por el partido opositor para que la entidad supervise ese proceso que está supuesto a celebrarse el 16 de octubre del 2022 donde rechazó su oferta de participar en la misma.

En el documento, la JCE, a pesar de señalar la ilegalidad del proceso, no hace un llamado a que no se celebre la misma ni establece una consecuencia o impugnación por su realización.

Desde principios del mes de febrero, el PLD inició el proceso en búsqueda de su próximo candidato presidencial y mediante un acuerdo entre los aspirantes, se decidió realizar lo que denominaron como una “amplia consulta” para determinar cuál de ellos cuenta con mayor tasa de aceptación y de esa forma oficializar el apoyo de la plana mayor en esa persona, una vez las precandidaturas sean oficiales en julio del próximo año.

Los aspirantes a ocupar la casilla presidencial por el PLD son la exvicepresidenta, Margarita Cedeño; el alcalde por Santiago, Abel Martínez; el exprocurador, Francisco Domínguez Brito y los dirigentes Maritza Hernández y Luis de León.