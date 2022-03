Domínguez Brito quiere saber a cuántos congresistas del PRM le quitaron las visas y cuántos están procesados en EE.UU.

Lourdes Aponte

Santo Domingo, DR

Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se mostró en contra de una nueva reforma a la Constitución del país.



"La reforma es inoportuna en momentos de una crisis, es un retroceso, que el gobierno nombre un Procurador General por seis años cuando a ellos solamente le quedan dos años, lo que ellos están planteando es que no sea obligatorio fiscales de carrera como Procuradores Adjuntos, sino que los va a nombrar el presidente, ¡eso es una locura!", declaró Domínguez Brito.



Respecto a la ex diputada Gladys Azcona, involucrada en el caso de lavado de dinero FM, Domínguez Brito expresó que habría que esperar a que las autoridades correspondientes hablen sobre el tema.



"A mí me preocupa mucho la corrupción y el narcotráfico y eso debe golpearse, por eso he pedido a la Junta Central Electoral (JCE) la cantidad de dinero que recibió el partido de gobierno, la cantidad de congresistas que están sin visa, los que están sometidos antes los tribunales en Estados Unidos, todos del PRM, sería interesante que se diera respuesta, también la gran cantidad de capos que participaron en esos procesos", externó Domínguez Brito a la prensa.



Por otro lado reiteró que el PLD se encontraba "muy activo" y que para lo que se reunía el Comité Político es para definir lo referente al proceso del 16 de octubre.