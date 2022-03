Piden intervención en Centro Cultural María Montez de Barahona

Benny Rodríguez

Barahona, RD

La gestión del Centro Cultural María Montez no está cumpliendo sus objetivos debido a una política “errada”, por lo que piden urgentemente que la ministra de Cultura, Milagros Germán, intervenga de inmediato para evitar que este espacio “colapse”.

Así expresó el gestor y trabajador cultural, Gustavo Díaz (Sombolo), quien acusó a su director, José Luis Muñoz (Pichipi), de no hacer una política de inclusión para el trabajo de la cultura local y regional como resultado de su “desconocimiento” para gestionar el Centro Cultural María Montez.

Díaz, dijo que el objetivo con la que se ideó la casa no se cumple, porque quien está al frente de ella (José Luis Muñoz), “no está preparado” para el trabajo cultural de esta provincia.

“Incluso, nos prohibió entrar a la casa, pero eso no importa, lo que sí importa es que elementos culturales que deben ser trabajados e impulsados por el Centro Cultural María Montez, como la artesanía, la danza, entre otros, no se están desarrollando o no se llevan a cabo porque, sencillamente él no sabe qué tiene entre manos”, expuso Díaz.

Sombolo, quien lleva más de 40 años como trabajador y animador cultural, así como poco más de 26 como docente de escuela pública, dijo que como parte de la política “errada” de Muñoz, varias personas han renunciado, entre los que citó el responsable del Coro, el de Danza y un bailarín. “¿Qué ocurre en el Centro Cultural “María Montez” que las personas renuncian?,” se preguntó Díaz.

Ante esa situación es que Díaz reitera su llamamiento a la ministra de Cultura, Milagros Germán, a que intervenga el Centro Cultural María Montez, y abra una investigación que dé al traste con la parálisis que existe en ese espacio que debe y está para promocionar la cultura local, regional, así como nacional.

Aclaró que no busca ni le interesa que le den un puesto en el Centro, Ministerio de Cultura o en cualquier área del gobierno, pero sí le interesa que este espacio funcione como debe, por lo que entiende que debe ser intervenido y reorientar sus objetivos en el aspecto cultural.