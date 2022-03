Los fondos de pensiones son altamente rentables

Santo Domingo, RD

Los fondos de pensiones son invertidos en instru­mentos y activos finan­cieros, tanto en pesos co­mo en dólares, y estos son afectados, positiva o ne­gativamente, por factores tales como el tipo de cam­bio, las tasas de interés, las expectativas sobre la eco­nomía, entre otros.

Fuentes consultadas re­fieren que estos factores son más volátiles en el cor­to plazo y que lo más im­portante es tener la mi­rada puesta en el largo plazo, que es lo que co­rresponde a los fondos de pensiones y al objetivo de inversión de los afiliados, como dueños de los fon­dos. Refieren que es impor­tante saber que, aunque a veces pueden ocurrir rendi­mientos negativos, en el lar­go plazo la rentabilidad ha sido históricamente positi­va.

Las cifras de rendimien­to son excelentes para los trabajadores, tanto en el mediano y sobre todo en el largo plazo, refiere y agre­ga que se puede evidenciar que del total de los ahorros de los trabajadores admi­nistrados por las AFP para su pensión, más del 50% co­rresponde a la rentabilidad generada por las inversio­nes realizadas por las mis­mas AFP, y todos los aportes y ganancias son propiedad de los trabajadores.

Sostiene que Repúbli­ca Dominicana no escapa a una coyuntura mundial singular donde un proceso de recuperación económi­ca postpandemia coincide con una desafortunada gue­rra en Europa. Esta realidad mundial ha provocado efec­

tos sobre la economía y por consiguiente algunas de las inversiones que mantienen los fondos de pensión se han visto afectadas reflejan­do disminuciones en su va­lor o rendimientos mensua­les negativos.

Se destaca que cualquier rentabilidad negativa que se genere en la cuenta de retiro no debe considerar­se como una pérdida efecti­va, pues es solo una dismi­nución temporal del valor que posee. Una pérdida real se generaría solo en caso de desinvertir el dinero.

“A manera de ejemplo, es como si bajara tempo­ralmente el valor de su ca­sa; mientras no la venda, no pierde nada. De la mis­ma manera que toda perso­na que guardó US$$1,000 en diciembre de 2021 tenía entonces el equivalente de RD$58,000. Sin embargo, hoy día sigue teniendo los mismos US$1,000, pero su equivalente es de $55 mil pesos. Mientras no venda esos US$1,000 no ha perdi­do esos RD$3,000”, indica la fuente.

Expone que la mejor es­trategia es concentrarse en la rentabilidad de más largo plazo, la cual se mantiene positiva a pesar de la caída temporal.

Agrega que es importan­te señalar que, por más de 19 años, es decir desde los inicios del sistema de pen­siones en 2003, los fondos de pensiones siempre han registrado un rendimiento positivo al término de cada año.

CIFRAS

8.94%

Rendimiento.

El rendimiento acumu­lado de los ahorros en los últimos 12 meses ha sido, en promedio, de 8.94%, muy por encima de los niveles mínimos exigidos por la Ley y los reglamentos comple­mentarios.