¿Quién es Viviana Canosa, la periodista argentina que se hizo tendencia en RD?

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Durante el transcurso de la semana el presidente de la República Luis Abinader agotó una extensa agenda en Sudamérica, que incluyó una reunión con su homólogo argentino, Alberto Fernández.

Luego los mandatarios comparecieron frente a los medios de comunicación locales, donde anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación.

Durante su intervención, Abinader bromeó que como parte de este convenio, los argentinos que viajen a República Dominicana recibirán clases de merengue gratis, comentarios que hizo reír a Fernández, carcajadas que muchos de sus compatriotas no compartieron.

Una de estas personas fue la periodista Viviana Canosa, quien tiene más de 20 años de experiencia, y tuvo una reacción airada ante la reacción del jefe de Estado de Argentina.

“Quiero decir que la sociedad argentina está atravesada por el dolor y ustedes (los políticos) se nos cag*n de risa en la cara, se lo tengo que decir: son una vergüenza. ¿Cómo van a hablar de la reelección de Alberto Fernández si se cae todo en pedazos?... la sociedad está vulnerada, está harta, venimos de una pandemia que para el presidente dijo que nada se detuvo, se detuvieron las vidas, se detuvieron corazones, la gente se murió, tuvimos la cuarentena más larga del mundo y ustedes se divierten que nos van a dar clases gratuitas de merengue si vamos a República Domincana, ¿por qué no se van a la m*erda?”, expresó Canosa, en un programa en el que se desempeña como panelista.

Estos comentarios se volvieron virales en las redes sociales, y provocó el rechazo de los dominicanos ante la difusión de un fragmento de este, pero ¿quién es Viviana Canosa?

Canosa nació en Buenos Aires, Argentina, el 30 de marzo de 1971. De acuerdo a una reseña del diario digital Infobae, el mundo de la comunicación no siempre fue su vocación, indicando que desde joven expresó un fuerte interés en lo artístico.

No obstante, según esta publicación, desistió de su plan de estudiar Bellas Artes para inscribirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) de Argentina.

Sus primeros pasos en la televisión fueron en 1995, como reportera de un programa del canal deportivo TyC Sports. Posteriormente laboró en otros espacios televisivos, cubriendo una gran variedad de temas.

Al principio del nuevo milenio incursionó en la farándula, siendo miembro del programa “Intrusos en el Espectáculo” hasta 2003.

Luego, junto con su pareja de aquel entonces, crea “Los Profesionales de Siempre” transmitido por el Canal 9 de Buenos Aires, donde cubrían los aconteceres de los famosos.

Igualmente en 2009 inicia otro proyecto de otra índole, titulado “Vos No Me Conocés”, que consistía en reportajes sobre artistas, deportistas y políticos, aunque fue prontamente cancelado.

En 2010, como parte de otra propuesta televisiva, dio cobertura al terremoto que sacudió a Haití, que incluyó varias visitas a ese país.

Ocho años después vuelve al ámbito político, estrenando “Nada Personal”, donde se destacó por sus críticas en contra de Fernández y las medidas que tomó para enfrentar la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Asimismo, desde el año pasado conduce “Viviana con Vos”, donde también ofrece comentarios de varios temas de interés.

Controversias de Viviana Canosa

Esta instancia no ha sido la primera polémica protagonizada por Canosa, quien desde sus tiempos en la farándula se ha caracterizado por emitir su parecer, sin importar quién esté de acuerdo con su opinión.

“No me siento la mala del periodismo de espectáculos. Creo que está lleno de periodistas obsecuentes. Entonces, cuando decís lo que pensás te califican de malvada. No soy obsecuente, no me caso con nadie, no me vendo y eso es lo que me diferencia del resto de periodistas del espectáculo”, dijo Viviana en una entrevista en 2001.

De manera similar, fue criticada durante la pandemia por afirmar que el consumo de dióxido de cloro sirve como tratamiento en contra del Covid-19, tomando de esa sustancia en uno de sus programas.

Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintió esta hipótesis y advirtió que su consumo puede resultar perjudicial para la salud.

También ha expresado que los hisopos utilizados en las pruebas para diagnosticar el coronavirus tienen metales, usados con el objetivo de que el paciente en cuestión siempre arroje un resultado positivo, algo que por igual ha sido desmentido.