Miriam Germán no ha recibido presión de ninguna autoridad

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que no ha recibido ninguna instrucción o mecanis­mo de presión de autori­dades particulares ni del Poder Ejecutivo en lo que lleva de gestión frente al órgano persecutor de jus­ticia.

“Tengo que reconocer que en mi gestión no he recibido ninguna ins­trucción ni mecanismo de presión de una auto­ridad, ni del Ejecutivo y de ninguna; ahora bien todas estas instituciones forman parte de un Es­tado y tienen que reci­bir determinados instru­mentos de coordinación, no de subordinación”, ex­presó durante una entre­vista realizada por el Día del Ministerio Público.

Además exhortó a todos los fiscales y el personal que forma parte del Ministerio Público a dar cumplimiento a las leyes que requieran los diferentes procesos y tam­bién a respetar a los ciuda­danos que requieran de sus servicios.

“Que respeten a las perso­nas que requieren de sus servicios y también que cumplan con las reglas en los determinados casos o procesos”, dijo la magis­trada.