Autoridades de Dajabón y Juana Méndez sin acuerdo para apertura del mercado

William Estévez

Juana Méndez

Luego de una reunión de más de cuatro horas, las autoridades haitianas y dominicanas no lograron ponerse de acuerdo en torno a la forma en cómo operará el nuevo mercado fronterizo de la localidad de Juana Méndez, Haíti.

El nuevo mercado tiene más de un año que fue construido por la Unión Europea, no obstante por falta de coordinación de las autoridades haitianas, no ha iniciado sus operaciones, cuya apertura estaba prevista para el viernes 11 de marzo, pero luego de no arribarse a acuerdo, su posible funcionamiento queda en un limbo.

Al encuentro fueron invitados el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón; los encargados de Migración, Hipólito Alcántara; y de Exportación, Josué Díaz, y Freddy Morillo en representación de los comerciantes.

En el encuentro se abordaron los temas de la seguridad en el lugar, los asuntos aduanales y de cómo operarán las instalaciones.

En el aspecto de la seguridad, las autoridades haitianas dijeron que darán garantía a quienes visiten el mercado para que no tengan dificultades, mientras que en el tema de las aduanas se formara una comisión que viajarán a Puerto Príncipe, para que se dé un trato adecuado a los que desarrollen actividades comerciales en esas instalaciones.

Con relación a la manera en cómo operará la plaza comercial, los haitianos proponen que los dos días oficiales, que son lunes y viernes, sea compartido, estableciendo que los lunes sean cedidos al vecino país, quienes podrían vender cerrando el comercio del lado dominicano, posición que fue debatida por el alcalde Santiago Riverón y otras autoridades fronterizas.

En ese sentido, Riveron dijo, de forma enérgica, que son imposibles las pretensiones de las autoridades haitianas, y propuso que el intercambio se realice de manera simultánea, como lo había planteado una representación de la Unión Europea.