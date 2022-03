El Mescyt otorgará 2,000 Becas Internacionales

Lourdes Aponte

Santo Domingo, R.D.

El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mescyt), en presencia de su ministro Franklin García Fermín, anunció el inicio del Programa de Becas Internacionales 2022.



Según el ministro se entregará total de 2,000 becas a diferentes estudiantes dominicanos.



"Hubo un aumento sustancial ya que en el mismo presupuesto se ahorró a través de ahorro externo algo más de 400,000.00 millones de pesos, pudimos aumentar a 2,000", declaró García Fermín.



A su vez se habló de los requisitos que deben tener los aplicantes a las becas, dentro de estos está tener un índice en 3.0 , equivalente a la superioridad de 80 puntos.



"Siempre tratamos de ser lo más cuidadoso para que en el territorio nacional lleguen las becas y no solo se queden en Santo Domingo y Santiago", agregó el ministro.



Al ser abordado respecto a los "beneficios" que en años anteriores se le otorgaban a hijos e hijas de miembros y funcionarios del gobierno del momento Fermín expresó que "ya eso es imposible, esto se realizará con el sistema, el ministro no tiene capacidad ni discrecionalidad de poder determinar a quienes ayudar o no hacerlo, el sistema va a decir los que son, ya que se encargará de hacer la preselección y el equipo designado con miembros de diferentes instituciones”, destacó Franklin García Fermín.

Las instituciones que formarán parte del proceso son Ministerio de la Juventud, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

Nuevo sistema de pago

En la línea de la parte económica, García Fermín informó que “este mes muchos tienen sus pagos incluso por adelantado,.

“Esperamos que con el nuevo sistema se haga más ágil, por lo que ya no habrá que firmar un contrato para cada quien. Se hará por las vías digitales esto dará más rapidez al proceso pero también más transparencia, ya que pasa por las manos del Banco Central y Contraloría General de la República”, habló García.

En la actividad también participaron, Pedro Quezada, Director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Rafael Feliz, Ministro de la Juventud, Paula Disla, viceministra de Relaciones Internacionales del Mescyt y Bartolomé Pujals, Director del Gabinete de Innovación.