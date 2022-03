Abinader: Un referéndum es "una de las vías" para decidir sobre las tres causales

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader volvió a referirse al tema del aborto en sus tres causales, y dijo que un referéndum es la única vía para para decidir sobre este tema.

“Es una de las vías, pero no solamente para las tres causales (…) Además, de que es democrática legitimiza cualquier acción, no solamente las causales, si no en términos generales”, expresó el mandatario al ser entrevistado en el programa El Día por las comunicadoras Edith Febles, Esperanza Ceballos, "Univisión"; Marien Aristy, periódico "Hoy"; Patricia Solano, "La Cuestión";Carolina Santana, #LaGranPregunta;Zenaida Mendez, directora "Manhattan Neighborhood Network" (MNN); Martha Florian, Agencia EFE; y Altagracia Salazar, "Sin maquillaje".

El tema del referéndum fue planteado por el mandatario el pasado año, ante la agencia de noticias EFE, cuando aseguró que impulsaría un proyecto de ley para que se decidiera sobre las tres causales vía un plebiscito.

Hace un año, también explicaba su posición. "Yo estoy a favor, pero es una decisión que implica muchos temas, no solo de salud, también religiosos".

Durante el programa este martes, manifestó que mantiene su decisión de apoyarlo porque es un avance en los aspectos relacionados con los derechos de la mujer, aunque dijo, se debe ir avanzando, explicando las confusiones que hay en la sociedad y quizás hacer un acercamiento con algunos otros sectores que no entienden realmente lo que significan las causales.

Precisó que está de acuerdo con las causales que están condicionadas a una serie de situaciones, pero no con el aborto libre.

Despenalización del aborto en Republica Dominicana

República Dominicana es uno de los seis países de América que mantienen una prohibición total del aborto, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

Sin embargo, organizaciones han denunciado que en el país se practican miles de abortos al año de forma clandestina, poniendo en riesgo la vida de las mujeres.

Diversos sectores reclaman al Congreso Nacional incluir el aborto en el Código Penal cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación.

Sin embargo, otros sectores sugieren excluir el tema del Código Penal e incluirlo en una ley especial, mientras que un tercer grupo opina que se someta a un referéndum.

De momento, la decisión está en manos del Congreso dominicano.