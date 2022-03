Denuncias contra orfanato de Monte Plata datan desde agosto de 2021, según Conani

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Una resolución de agosto de 2021 en la que la gestión anterior del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) solicitaba al Ministerio Público (MP) una investigación en un orfanato de Monte Plata, fue la alarma que desencadenó la indagatoria por presunto abuso sexual en el hogar “Proggeto Esperanza”.

Los imputados por el caso son la dominicana Rossana Andújar Santana y el italiano Franchesco Padovani, quienes fungían como coordinadora y encargado del orfanato.

A través de una llamada telefónica realizada en el programa El Día (Telesistema 11), la directora de la institución, Ana Cecilia Morun Solano, explicó que a pesar de que ya existía la resolución, el MP no había sido informado, sino hasta meses después.

Morun Solano manifestó que tan pronto asumió el cargo, se realizó un levantamiento de todos los departamentos que componen el Conani y se toparon con la petición.

“Cuando investigo sobre el tema, me dicen que el Ministerio Público no había sido informado para esos fines. En octubre todavía no le había dado cumplimiento a la resolución”, externó la servidora pública.

Fue el 22 de octubre cuando finalmente inició la investigación del orfanato Proyecto Esperanza y tras meses de indagación, el primero de marzo el Conani recibió la llamada para que asumiera la protección y restitución de derechos de 25 niños, aproximadamente.

Los menores de entre siete y 17 años están bajo el cuidado del organismo, según informó Morun Solano, aunque no precisó en dónde se encuentran actualmente.

Asimismo, detalló que ella y su equipo “no podíamos creer” que durante ese tiempo, lo único que se hizo fue la suspensión de la subvención económica de esa Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL).

“Fue la única medida”, resaltó.

La directora indicó, además, que todo el que haya cometido algún tipo de delito en contra de esos menores, lamentablemente tiene que ser llevado a la acción de la justicia.

“Este grupo que yo presido no va a descansar ni con ese caso ni con ningún otro”, agregó.

De igual modo, puntualizó que Conani está en un proceso de investigación profunda para que se cumplan los derechos de protección y de aplicación de programas multidisciplinarios en todas las ASFL.

En ese sentido, dijo que los menores “estan en esos lugares porque están en una condición vulnerable, entonces no es tenerlos allí como si fuera un almacén, si no ejecutar programas multidisciplinarios a los fines de que esa condición de vulnerabilidad cese y que la curen también".

Puntuación

Por otro lado, Ana Cecilia Morun Solano aclaró que la organización no dio la calificación de 98 puntos que los abogados de Padovani y Andújar señalan que obtuvo el orfanato en una evaluación del Conani.

Sepa más

El Conani tiene registro de unas 53 Asociaciones sin Fine de Lucro autorizadas y que reciben fondos de la institución, pero hay más de 200.