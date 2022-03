Dominicano en Ucrania: "Gracias a Dios encontré a un venezolano que me ha dado apoyo"

Carolina Pichardo

Para Davis Rodríguez las últimas semanas han sido una pesadilla. Pero luego de pasar varios días encerrado en el sótano de su casa en la bombardeada ciudad de Bila Tserkva y otros más de recorrido por el oeste de Ucrania, por fin puede decir que ve un alivio en medio de la guerra.

El dominicano cuenta a Listín Diario que un venezolano le ha dado acogida en un refugio dentro de una iglesia católica en Leópolis, adonde miles se han trasladado para alejarse de los bombardeos rusos.

“Gracias a Dios encontré a un venezolano que me ha dado apoyo, acogida, y que me ha dado todo lo que yo he necesitado en esta época de tribulación, no solo a mí también a los que me acompañan”, expresa el dominicano que tiene cuatro años viviendo en Ucrania.

Descrito por él como un ángel, dice que José Jesús Pacheco le ha brindado comida y un lugar para descansar luego de un recorrido de varios días de camino en vehículos y trenes con destino a Alemania.

“Venezuela y Dominicana, hermanos en cualquier parte del mundo”, también publicó junto a una fotografía en su cuenta de redes sociales.

De acuerdo con reportes periodísticos internacionales, Leópolis se ha convertido en una de las ciudades ucranianas donde se han trasladado más refugiados que escapan del este del país.

Hasta este sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) había evacuado a trece dominicanos de Ucrania: ocho adultos y cinco menores de edad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que en los últimos diez días 1.5 millones de personas han huido de Ucrania.